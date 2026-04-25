Το νόηµα της Αναστάσεως στη ζωή του ανθρώπου

Η Ανάσταση του Χριστού αποτελεί το κέντρο της χριστιανικής πίστεως και της ζωής της Εκκλησίας µας . Η Ανάσταση δεν είναι απλώς µια ανάµνηση ενός γεγονότος που έγινε κάποτε , αλλά είναι η µεγάλη νίκη της ζωής ενάντια στον θάνατο. Για τον λόγο αυτό η Εκκλησία και όλοι εµείς, διακηρύσσουµε µε χαρά το «Χριστός Ανέστη!».

Η Ανάσταση φανερώνει ότι ο θάνατος ηττήθηκε . Με τον Σταυρό και την Ανάστασή Του, ο Κύριος νικά το θάνατο και ανοίγει στον άνθρωπο τον δρόµο για την αιώνια ζωή. Σύµφωνα µε την Πατερική διδασκαλία, ο θάνατος εισήλθε στον κόσµο ως συνέπεια της αποµάκρυνσης του ανθρώπου από τον Θεό. (Πτώση από τον Παράδεισο). Ο άνθρωπος, αποµακρύνθηκε από την πηγή της ζωής και έτσι γνώρισε τη φθορά.Ο Χριστός όµως προσλαµβάνει την ανθρώπινη φύση και γίνεται άνθρωπος µε σκοπό να τη θεραπεύσει. Όπως διδάσκει ο Μέγας Αθανάσιος, ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος ώστε ο άνθρωπος να µπορέσει να ζήσει και πάλι την αληθινή ζωή κοντά στον Θεό. Με την Ανάστασή Του καταργεί τη δύναµη του θανάτου και προσφέρει στον άνθρωπο την ελπίδα της Αναστάσεως. Η ορθόδοξη παράδοση δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην κάθοδο του Χριστού στον Άδη. Μετά τον Σταυρικό θάνατό, ο Χριστός κατεβαίνει στον χώρο του θανάτου για να ελευθερώσει την ανθρωπότητα από τα δεσµά της. Στην Εικόνα της Αναστάσεως βλέπουµε τον Χριστό να κρατά από το ένα χέρι τον Αδάµ και από το άλλο την Εύα και να τους ανασύρει από τον Άδη. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η Ανάσταση δεν αφορά µόνο ένα πρόσωπο ή µια εποχή, αλλά ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ο Χριστός έρχεται να ανακαινίσει όλη τη δηµιουργία. Η Ανάσταση είναι µήνυµα Οικουµενικό!Η Ανάσταση του Χριστού δεν αφορά µόνο το µέλλον, αλλά και το παρόν. Ο άνθρωπος καλείται ήδη από αυτή τη ζωή να γευθεί τη χαρά της Αναστάσεως. Όπως τονίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος στον περίφηµο Κατηχητικό του λόγο για το Πάσχα, η χαρά της Αναστάσεως προσφέρεται σε όλους όσους αγωνίστηκαν πολύ, αλλά και σε όσους έρχονται µε πίστη και ταπείνωση. Επιπροσθέτως αναφέρει χαρακτηριστικά για την Ανάσταση (που είναι , Άδη , η έπαρση σου; – Αναστήθηκε ο Χριστός και συ κατανικήθηκες. – Αναστήθηκε ο Χριστός και γκρεµίστηκαν οι δαίµονες- Αναστήθηκε ο Χριστός και χαίρονται οι Άγγελοι- Αναστήθηκε ο Χριστός και κυβερνά η ζωή.)

Η συµµετοχή στη ζωή της Εκκλησίας, η προσευχή, η µετάνοια και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο γίνονται τρόποι µε τους οποίους ο άνθρωπος βιώνει την Ανάσταση.

Ο σύγχρονος άνθρωπος συχνά βιώνει φόβο, αβεβαιότητα και µοναξιά. Μέσα σε έναν κόσµο γεµάτο δυσκολίες, πολέµους, ανασφάλεια, το µήνυµα της Αναστάσεως έρχεται να θυµίσει ότι η ζωή είναι ισχυρότερη από τον θάνατο και ότι το φως τελικά νικά το σκοτάδι. Η Ανάσταση δεν είναι απλώς ένα θρησκευτικό γεγονός που εορτάζουµε κάθε χρόνο. Είναι µια πρόσκληση σε µια νέα στάση ζωής: ζωή γεµάτη ελπίδα, αγάπη και εµπιστοσύνη στον Θεό. Κάθε φορά που ο άνθρωπος συγχωράει, αγαπά και προσφέρει στον συνάνθρωπό του, γίνεται µάρτυρας της αναστάσιµης ζωής µέσα στον κόσµο. Για τον λόγο αυτό η Εκκλησία ζει και αναπνέει µέσα στο φως της Αναστάσεως. Κάθε Κυριακή, κάθε Θεία Λειτουργία, κάθε προσευχή είναι µια µικρή συµµετοχή στο µυστήριο της νίκης του Χριστού. Το «Χριστός Ανέστη» δεν είναι απλώς ένας πασχαλινός χαιρετισµός. Είναι ο πυρήνας της πίστεως µας και η πηγή της ελπίδας µας.

*Ο ∆ηµήτρης Λ. Βλαντής είναι αξιωµατικός Πολεµικού Ναυτικού – θεολόγος.