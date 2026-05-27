«Το Νήμα του Χρόνου»: Το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου Φίλιππου Ζάχαρη

O Φίλιππος Ζάχαρης, δημοσιογράφος του iatronet.gr , συγγραφέας και συνεργάτης των «Χ.ν», εξέδωσε το 2ο του βιβλίο με τίτλο «Το Νήμα του Χρόνου» στις εκδόσεις Επίμετρο – Παπαζήση.

Το βιβλίο διερευνά φιλοσοφικά με συνοδή ποιητικότητα τη σχέση του ανθρώπου με τον χρόνο, τη θέση του ατόμου στο γίγνεσθαι και τον αυτοπροσδιορισμό της ουσίας απέναντι στο άγνωστο και ασύλληπτο.

Ο συγγραφέας, όπως τονίζει χαρακτηριστικά στο οπισθόφυλλο του νέου του βιβλίου, αναζητά «τις θεωρίες και τις σκιές του χθες που επαναφέρουν τις συνειδήσεις σε παλιές στάσεις, αποκαλύπτοντας πως το παρελθόν δεν μπορεί να παραμεριστεί, και πως η γνώση του παραμένει το απαραίτητο εργαλείο για την επαναδιαπραγμάτευση του παρόντος και τη διαμόρφωση του μέλλοντος».

Καταλήγει εξηγώντας ότι με «Tο Νήμα του Χρόνου» επιχειρείται ένα άνοιγμα προς το μέλλον, με βαθιά υπόμνηση του χθες που αναδιατάσσεται μέσα από το τώρα. Ένα ταξίδι του ατόμου μέσα στο γίγνεσθαι στην προσπάθειά του να στοχαστεί το Είναι, τον πυρήνα και την πηγή που αναβλύζει η σκέψη.

Το νέο βιβλίο θα παρουσιαστεί την Πέμπτη 28/5 στις 17:00 στο βιβλιοπωλείο Ιανός, με συμμετοχή σημαντικών ομιλητών.

Μεταξύ αυτών θα είναι ο καθηγητής γενετικής ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, αντιπρόεδρος Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και Ιδρυτικό μέλος Επικούρειου Κήπου Αθηνών, Χρήστος Γιαπιτζάκης. Την εκδήλωση θα προλογίσουν και θα χαιρετίσουν εκπρόσωποι Ενώσεων Συντακτών.