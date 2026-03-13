1 από 3

Χαρά και ικανοποίηση µας έδωσαν για µία ακόµη φορά µαθητές µας, για την διάκριση τους στον διαγωνισµό ζωγραφικής, που διοργάνωσε ο Όµιλος Φίλων της Τέχνης σε συνεργασία µε την ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και του ∆ήµου Χανίων. Τίτλος της έκθεσης ήταν “Το νερό η ζωή µας”.

Συµµετείχαν από την Στ’ τάξη Ευαγγέλου Αλέξανδρος Κτιστάκη Ξένια

Kudarenko Lukian Παναγιώτου Γεράσιµος και από την Ε’ Αντωνάκη Βίβιαν Νταουκάκη Κατερίνα

όλα τα παιδιά µας µε ενθουσιασµό και ζήλο δούλεψαν. Το αποτέλεσµα της προσπάθειας τους ήταν άψογο. Το έργο της Κτιστάκη Ξένιας έλαβε το Γ’ βραβείο και το έργο του Παναγιώτου Γεράσιµου έλαβε έπαινο. Η βράβευση των µαθητών έγινε την Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 17:30 µ.µ. στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ∆ηµαρχείο Χανίων.

Στο πλαίσιο της τελετής βράβευσης ο Μανώλης Λέκκας αντιδήµαρχος µετεωρολόγος,

πραγµατοποίησε οµιλία µε θέµα το νερό.

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που έλαβαν µέρος. Όλα τα έργα ήταν αξιόλογα και το κάθε ένα ξεχωριστά ήταν ένα όµορφο αποτύπωµα της ψυχής του κάθε παιδιού.

Αξιέπαινο είναι και να διοργανώνονται από διάφορους φορείς ανάλογες δραστηριότητες ώστε τα παιδιά µας να έχουν ανάλογες εµπειρίες.

Μαριάννα Μαυροµατάκη

Ιδιοκτήτρια Εκπαιδευτηρίων Μαυροµατάκη “Μητέρα”