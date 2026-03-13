menu
15.4 C
Chania
Παρασκευή, 13 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΣυνεργασίες
Συνεργασίες

“Το νερό η ζωή µας”

Μαριάννα Μαυροματάκη
Μαριάννα Μαυροματάκη
0

Χαρά και ικανοποίηση µας έδωσαν για µία ακόµη φορά µαθητές µας, για την διάκριση τους στον διαγωνισµό ζωγραφικής, που διοργάνωσε ο Όµιλος Φίλων της Τέχνης σε συνεργασία µε την ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και του ∆ήµου Χανίων. Τίτλος της έκθεσης ήταν “Το νερό η ζωή µας”.

Συµµετείχαν από την Στ’ τάξη Ευαγγέλου Αλέξανδρος Κτιστάκη Ξένια

Kudarenko Lukian Παναγιώτου Γεράσιµος και από την Ε’ Αντωνάκη Βίβιαν Νταουκάκη Κατερίνα

όλα τα παιδιά µας µε ενθουσιασµό και ζήλο δούλεψαν. Το αποτέλεσµα της προσπάθειας τους ήταν άψογο. Το έργο της Κτιστάκη Ξένιας έλαβε το Γ’ βραβείο και το έργο του Παναγιώτου Γεράσιµου έλαβε έπαινο. Η βράβευση των µαθητών έγινε την Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 17:30 µ.µ. στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ∆ηµαρχείο Χανίων.

Στο  πλαίσιο  της  τελετής  βράβευσης  ο  Μανώλης  Λέκκας  αντιδήµαρχος  µετεωρολόγος,

πραγµατοποίησε οµιλία µε θέµα το νερό.

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που έλαβαν µέρος. Όλα τα έργα ήταν αξιόλογα και το κάθε ένα ξεχωριστά ήταν ένα όµορφο αποτύπωµα της ψυχής του κάθε παιδιού.

Αξιέπαινο είναι και να διοργανώνονται από διάφορους φορείς ανάλογες δραστηριότητες ώστε τα παιδιά µας να έχουν ανάλογες εµπειρίες.

Μαριάννα Μαυροµατάκη

Ιδιοκτήτρια Εκπαιδευτηρίων Μαυροµατάκη “Μητέρα”

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum