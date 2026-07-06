Ανανέωση θητείας: Με την ίδια σύνθεση το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων

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Με την ίδια σύνθεση στο προεδρείο θα συνεχιστεί η λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου Χανίων.

Μετά από πρόταση του δημάρχου Παναγιώτη Σημανδηράκη ομόφωνα το σώμα ψήφισε την ανανέωση της θητείας του Μαν. Καραγιαννάκη στη θέση προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, τον Μηνά Βουλγαρίδη στη θέση αντιπροέδρου και στη θέση του γραμματέα τον Μιλτιάδη Κλωνιζάκη.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οσο για τη Δημοτική Επιτροπή τακτικά μέλη από την παράταξη Σημανδηράκη είναι οι: Αντώνης Βαρδάκης, Γιάννης Γιαννακάκης και Ελένη Ζερβουδάκη, Εμμ. Κοτσιφάκης και Μιχ. Τσουπάκης. και αναπληρωματικά οι: Αλέξανδρος Κοντορινάκης, Μιχάλης Καλογριδάκης, Γιάννης Νικηφοράκης, Εμμ. Κελαιδής, Αδάμ Μπούτζουκας.

Από την αντιπολίτευση όλα τα τακτικά μέλη είναι από την παράταξη της Κ. Μανιμανάκη: Βασίλης Πετρουλάκης, Ζωή Γεωργούλα και Σοφία Ελευθεριάδου.

Ηταν εμφανής η ενόχληση του κ. Λουτσέτη για την απουσία εκπροσώπου της Λαικής Συσπείρωσης στα τακτικά μέλη από την πλευρά της αντιπολίτευσης.

Αναπληρωματικά μέλη είναι οι: Χαράλαμπος Λουτσέτης, Μιλτιάδης Κλωνιζάκης και Μηνάς Βουλγαρίδης.

Η ειδική συνεδρίαση ξεκίνησε με συλλυπητήριο μήνυμα του δημάρχου Παναγιώτη Σημανδηράκη για το θάνατο του αξιωματικού της Αεροπορίας που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στο Πυθάρι, ξεκίνησε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων. Επίσης ο κ. Σημανδηράκης εξέφρασε τα συλλυπητήρια του δημοτικού συμβουλίου για το θάνατο της κόρης του Δημήτρη Λειψάκη, Αννας.