Το νέο επιχειρείν

Πολλοί σήµερα ονειρεύονται να βγάλουν χρήµατα πουλώντας αέρα, π.χ. µέσα από την συγγραφή βιβλίων αυτοβοήθειας ή µέσα από τη δηµιουργία περιεχοµένου στα social ή ακόµα-ακόµα µέσα από την ίδρυση οργανώσεων, όπως ο µακαρίτης ο Τσάρλι Κερκ.

Η σύγχρονη δε αντίληψη για το επιχειρείν δεν ακολουθεί το από τριακονταετίας και βάλε πρότυπο του businessman του σωστού που δραστηριοποιείται στο εµπόριο λιανικής ή στην κατασκευαστική, αλλά φλερτάρει µε τη σύγχρονη εκδοχή του που είναι οι entrepreneur influencers. Αυτοί αποτελούν ένα νέο φαινόµενο στον κόσµο της επιχειρηµατικότητας και των social media.

Πρόκειται για ανθρώπους που συνδυάζουν την ιδιότητα του επιχειρηµατία µε εκείνη του δηµιουργού περιεχοµένου, αξιοποιώντας τις ψηφιακές πλατφόρµες όχι µόνο για να προωθήσουν τις εταιρείες τους, αλλά και για να χτίσουν προσωπικό brand και να ασκήσουν επιρροή σε ένα ευρύ κοινό.

Σε µια εποχή που η πληροφορία καταναλώνεται ταχύτατα µέσω TikTok, Instagram και YouTube, οι entrepreneur influencers µετατρέπουν την καθηµερινότητά τους σε αφήγηµα. Μιλούν για τις επιτυχίες τους, αναφέρονται στις αποτυχίες τους και κάνουν µίνι σεµινάρια ψυχολογίας, δηµιουργώντας στρατούς από ακολούθους. Έτσι, σταδιακά µετατρέπουν τον εαυτό τους σε brand (φίρµα δηλαδή), δηµιουργώντας κοινότητες γύρω από το όνοµά τους. Επόµενο είναι να γίνονται… ανάρπαστοι από τα κόµµατα και να αποτελούν κεφάλαιο στο χώρο της πολιτικής.

Σκέφτεστε κάτι καλύτερο;