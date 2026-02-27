Το νέο Δ.Σ. του Σωματείου ΣΕΕΜΟ Χανίων

Το Σωματείο ΣΕΕΜΟ Χανίων ανακοίνωσε τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και την κατανομή των ρόλων, όπως αυτή προέκυψε μετά τις πρόσφατες διαδικασίες.
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
• Πρόεδρος: Τεκάνης Γιάννης
• Αντιπρόεδρος: Κωτρονάκης Νίκος
• Γραμματέας: Δασκαλάκης Γιάννης
• Ταμίας: Καραχάλιος Στέλιος
• Αναπληρωματικό Μέλος(1ο):
Κουκλάκης Ευάγγελος
• Αναπληρωματικό Μέλος (2ο):
Βλάχος Δημήτρης
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το νέο Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται να εργαστεί με υπευθυνότητα, διαφάνεια και συλλογικότητα για την προώθηση των σκοπών του Σωματείου και την προάσπιση των συμφερόντων των μελών του»