Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε ότι αναχαίτισε έναν πύραυλο που κατευθυνόταν προς την Τουρκία

Ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος, που εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο, καταρρίφθηκε από συστήματα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ πάνω από την επαρχία Γκαζιαντέπ στη ΝΑ Τουρκία, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας. Όπως έγινε γνωστό, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή τραυματισμούς, ενώ οι τουρκικές αρχές δηλώνουν ότι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, ανακοίνωσε ότι βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν αναχαιτίστηκε πάνω από την επαρχία Γκαζιαντέπ πριν φτάσει στον στόχο του. Όπως δήλωσε: «Ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εντοπίστηκε να κατευθύνεται προς την Τουρκία, καταρρίφθηκε εγκαίρως και εξουδετερώθηκε από τα μέσα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ πάνω από την περιοχή Σαχίνμπεϊ του Γκαζιαντέπ. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή τραυματίες από το περιστατικό».

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας αναφέρει ότι οι τουρκικές αρχές αντέδρασαν άμεσα μετά τον εντοπισμό του πυραύλου, ενεργοποιώντας τους μηχανισμούς άμυνας και ασφάλειας σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τον Ντουράν, «η εξέλιξη παρακολουθείται στενά από όλες τις υπηρεσίες μας από την πρώτη στιγμή και τα απαραίτητα μέτρα άμυνας και ασφάλειας ενεργοποιήθηκαν αμέσως. Σε αυτό το πλαίσιο, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, ιδίως το Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας, ενεργούν σε πλήρη συντονισμό. Η βούληση και η ικανότητα του κράτους μας να προστατεύσει τον εναέριο χώρο και την ασφάλεια των συνόρων της Τουρκίας είναι στο υψηλότερο επίπεδο».

Η τουρκική πλευρά υπογραμμίζει την ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω ένταση στη Μέση Ανατολή, καλώντας όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της προεδρίας, «είναι πολύ σημαντικό να μην κλιμακωθούν περαιτέρω οι εντάσεις στην περιοχή και να μην εξαπλωθεί η σύγκρουση σε ευρύτερη περιοχή. Επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά την προειδοποίησή μας προς όλα τα μέρη, ιδίως προς το Ιράν, να απέχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την περιφερειακή ασφάλεια και να εκθέσουν σε κίνδυνο τους πολίτες».

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Κάλεσε το μη απαραίτητο, αμερικανικό διπλωματικό προσωπικό να αποχωρήσει από τη νότια Τουρκία

Οι ΗΠΑ ανέστειλαν τις προξενικές τους υπηρεσίες στη νότια Τουρκία και ζήτησαν από το μη απαραίτητο διπλωματικό προσωπικό τους να εγκαταλείψει την περιοχή “εξαιτίας των κινδύνων για την ασφάλεια”, ανακοίνωσε σήμερα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

“Στις 9 Μαρτίου 2026 το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε εντολή στους μη απαραίτητους εργαζόμενους της αμερικανικής κυβέρνησης και τα μέλη των οικογενειών τους να αποχωρήσουν από το γενικό προξενείο στα Άδανα εξαιτίας των κινδύνων για την ασφάλεια (…) Το αμερικανικό προξενείο στα Άδανα ανέστειλε όλες τις υπηρεσίες του”, ανέφερε η ανακοίνωση.