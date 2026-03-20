Το ΝΑΤΟ αποφάσισε «να αποσύρει την αποστολή του από το Ιράκ»

Το ΝΑΤΟ αποφάσισε να αποσύρει την αποστολή του από το Ιράκ λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τόνισαν σήμερα πολλαπλές πηγές, με το ΝΑΤΟ να κάνει λόγο για «προσαρμογή» στην ανάπτυξή του στη χώρα αυτή.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το ΝΑΤΟ βρίσκεται στη διαδικασία «προσαρμογής» της ανάπτυξης της αποστολής του στο Ιράκ, αφού αξιωματούχοι ασφαλείας στη Βαγδάτη ανακοίνωσαν μια «προσωρινή» αποχώρηση από την επιχείρηση, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, Άλισον Χαρτ.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι προσαρμόζουμε την ανάπτυξή μας στο πλαίσιο της Αποστολής του ΝΑΤΟ στο Ιράκ (…). Η ασφάλεια του προσωπικού μας είναι ύψιστης σημασίας», τόνισε η Χαρτ σε ανακοίνωση, αρνούμενη να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες για «λόγους ασφαλείας».

Η ίδια πρόσθεσε ότι ο πολιτικός διάλογος και η συνεργασία σε πρακτικό επίπεδο μεταξύ του ΝΑΤΟ και του Ιράκ θα συνεχιστούν, «μεταξύ άλλων μέσω της Αποστολής του ΝΑΤΟ στο Ιράκ».

«Ολόκληρη η αποστολή έχει αποσυρθεί» με εξαίρεση ένα μικρό απόσπασμα Τούρκων και Ρουμάνων, επιβεβαίωσε ένας Ιρακινός αξιωματούχος ασφαλείας. Τουλάχιστον 45 «Αμερικανοί στρατιωτικοί» έφυγαν από την ιρακινή βάση στο κέντρο της Βαγδάτης σήμερα πρωί, όπου βρίσκεται η μη πολεμική αποστολή του ΝΑΤΟ, η οποία ξεκίνησε το 2018, σύμφωνα με αυτήν την πηγή.

«Πρόκειται για προσωρινή αποχώρηση. Ανησυχούν για την κατάσταση», τόνισε ένας Ιρακινός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. «Ενημέρωσαν την κυβέρνηση και δεν υπάρχει διαφωνία» με τις ιρακινές αρχές, πρόσθεσε. Σύμφωνα με μια καλά ενημερωμένη πηγή, μεταφέρονται εκτός Ιράκ.

«Η αποστολή συνεχίζεται αλλά μεταφέρεται», επιβεβαίωσε μια πηγή εντός του γαλλικού γενικού επιτελείου. Από τον Μάιο του 2025, αυτή η αποστολή του ΝΑΤΟ βρίσκεται υπό τη διοίκηση Γάλλου στρατηγού.

Η Αποστολή του ΝΑΤΟ στο Ιράκ είναι μια μη πολεμική αποστολή που επικεντρώνεται στην παροχή συμβουλών και την ενίσχυση των ιρακινών στρατιωτικών και ασφαλιστικών δυνατοτήτων, η οποία ξεκίνησε το 2018. Σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, περιλαμβάνει «μερικές εκατοντάδες» προσωπικό από διάφορες χώρες μέλη της Συμμαχίας, καθώς και την Αυστρία και την Αυστραλία.

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, φιλοϊρανικές ένοπλες ομάδες του Ιράκ έχουν εξαπολύσει επιθέσεις κατά της αμερικανικής παρουσίας στη χώρα, στοχεύοντας βάσεις που στεγάζουν στρατιωτικό προσωπικό, διπλωματικές αποστολές και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

