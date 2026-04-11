Το Μυστικό chat του Πάσχα – «∆εν θέλω άλλα likes , θέλω στιγµές»

Η Μεγάλη εβδοµάδα ξεκίνησε για τον Στέφανο, όπως κάθε άλλη εβδοµάδα.

Τίποτα διαφορετικό, τίποτα συναρπαστικό µε την Μεγάλη ∆ευτέρα να κυλάει αγκαλιά µε µια οθόνη και την Μεγάλη Τρίτη µε scroll, like και swipe. Το µόνο ενδιαφέρον ήταν η άφιξη της γιαγιάς που όπως κάθε χρόνο Μεγάλη Πέµπτη, καταφθάνει µε τις συνταγές της, το φρέσκο βούτυρο και το µαχλέπι για να ζυµώσει τα τσουρέκια για τα εγγόνια. Αεικίνητη, φροντίζει πάντα για για όλους.

«Επιτέλους να και κάτι συνταρακτικό. Ήρθες γιαγιά µου!», φώναξε ο Στέφανος από χαρά.

«Ελα να µε βοηθήσεις, να ζυµώσουµε, να ψήσουµε, να µοσχοβολήσει το σπίτι» είπε η γιαγιά δίχως να χάνει καιρό.

«Μπα… εγώ δεν ξέρω από αυτά. Βαριέµαι…», απάντησε δίχως να αφήσει το ταµπλετ από τα χέρια του.

«Είσαι σίγουρος; Μήπως χρειάζεται να κάνεις ένα update στην καρδιά σου;», ρώτησε η γιαγιά αφήνοντας άφωνο τον Στέφανο.

«Update; Πού την ξέρεις εσύ αυτή την λέξη γιαγιά;».

«Ξέρω πολλά περισσότερα απο ό,τι φαντάζεσαι. Ήρθε η ώρα για µια επανεκκίνηση. ∆εν νοµίζεις; Ένα restart! Και µάλιστα τώρα που πλησιάζει το Πάσχα είναι ευκαιρία».

«Και γιατί το Πάσχα είναι ένα restart;», απόρησε ο Στέφανος.

«Επειδή, σβήνεις ό,τι σε βαραίνει και κρατάς ό,τι σε κάνει καλύτερο».

«∆ηλαδή;».

«∆ηλαδή, ήρθε η ώρα να αφήσεις για λίγο το κινητό σου να κοιµηθεί. Να ησυχάσει. Να το αφήσεις στην άκρη. Να ησυχάσεις κι εσύ. Να σηκωθείς και να δεις τον κόσµο αλλιώς».

Ο Στέφανος γέλασε αφηρηµένα. Ήθελε να αφήσει και το κινητό και το ταµπλετ στην άκρη. Να ζυµώσει, να νιώσει, να κάνει κάτι καινούργιο. Μα φοβόταν. Να µην χάσει τα µηνύµατα, τα βίντεο, τις φωνές απο τα tik tok. Ξυπνούσε µε την οθόνη και συχνά κοιµόταν µε την οθόνη. Κι όσο αν γκρίνιαζαν οι γονείς του για τα “βλαβερά κινητά”, τόσο εκείνος δεν το καταλάβαινε. Και τότε έγινε κάτι παράξενο. Σαν να άνοιξε ένα αόρατο chat µέσα του. Κι έτσι άρχισαν να έρχονται µηνύµατα που δεν είχε ξαναδεί. Μηνύµατα για την αγάπη, για την αγκαλιά, για την σπουδαιότητα της Ανάστασης, για την χαρά που δεν χωράει σε notifications και scrollings.

Σηκώθηκε χωρίς να το πολυσκεφτεί ενώ η γιαγιά του χαµογέλασε συνωµοτικά. Χωρίς κανένα φίλτρο. Χωρίς καµία οθόνη.

«Γιαγιά, τι είναι το Πάσχα;», ρώτησε αυθόρµητα

«Σίγουρα δεν είναι οι φωτογραφίες που βγάζουµε για να τις ανεβάσουµε! Είναι η σύνδεση των ανθρώπων. Η αληθινή. Η σύνδεση χωρίς internet».

«Το Πάσχα δηλαδή… δεν “ανεβαίνει” πουθενά; ∆εν µπορώ να το ποστάρω;», είπε ο Στέφανος µεταξύ αστείου και σοβαρού.

«Όχι παιδί µου. Είναι η στιγµή που σταµατάς να φαίνεσαι κι αρχίζεις να είσαι! Και πάνω απο όλα, το Πάσχα έρχεται να σου θυµίσει πως είσαι φτιαγµένος για να αγαπάς!».

«∆ηλαδή… το Πάσχα είναι…», ψιθύρισε ο Στέφανος

Η γιαγιά του έσφιξε το χέρι λέγοντας..

«∆εν έχει σήµα. ∆εν έχει καλώδια. ∆εν έχει θόρυβο. Το Πάσχα είναι Αγάπη!».

«Είµαστε όµως φτιαγµένοι όλοι για να αγαπάµε;», αναρωτήθηκε ο Στέφανος.

«Μα γι αυτό υπάρχουµε. Για να αγαπάµε!».

«Και γιατί τότε κάποιοι άνθρωποι το ξεχνούν;».

«Γιατί µεγαλώνουµε µέσα στον θόρυβο. Ενώ η Αγάπη χρειάζεται ησυχία για να ακουστεί. ∆εν χρειάζεται φωνή δυνατή ούτε λέξεις περίτεχνες. Χρειάζεται χωρίς να την πνίγει ο θόρυβος».

«Και πως τη βρίσκουµε ξανά;».

«Το βράδυ της Ανάστασης, όταν θα κρατάς την λαµπάδα σου, µην κοιτάζεις µόνο την φλόγα. Σκέψου µε ποιους θέλεις να την µοιραστείς. Σκέψου ποιον θα ήθελες να ζεστάνει αυτή η φλόγα».

Ο Στέφανος άκουγε σιωπηλός µε µια παράξενη γαλήνη που δεν θα µπορούσε ποτέ να του την χαρίσει το istagram.

«Άλλωστε η αγάπη είναι ήδη µέσα σου. Σαν µια σπίθα που περιµένει», συνέχισε η γιαγιά αγκαλιάζοντας τρυφερά τον εγγονό της.

Ο Στέφανος τότε κατάλαβε πως το πιο σηµαντικό δεν είναι να τραβήξεις την στιγµή µε το κινητό σου. Αλλά να την ζήσεις !

Κι όταν έφθασε το Μεγάλο Σάββατο σήκωσε την λαµπάδα του µε µια δυνατή φλόγα πιο µεγάλη κι από το µπόι του. Εκείνη τη στιγµή, έγινε το πιο µυστικό chat που είχε ζήσει ποτέ.

Το αληθινό.

Το αθόρυβο

Το µεγαλειώδες.

Κοίταξε γύρω του. Κανείς δεν κρατούσε κάτι για να δείξει. Όλοι κρατούσαν κάτι για να δώσουν.

Φως!

Αγκαλιά!

Στοργή!

Έσφιξε τους δικούς του ανθρώπους δίπλα του και η φλόγα από τις λαµπάδες τους έµοιάζε µε ένα ολόκληρο ηφαίστειο αγάπης.

Εκεί µέσα στον παλµό της Ανάστασης, εκεί που όλα άλλαξαν ο Στέφανος πήρε µια απόφαση λέγοντας στον εαυτό του…

«∆εν θέλω άλλα likes ,θέλω στιγµές».

Ίσως τελικά το πιο όµορφο Πάσχα είναι του να είµαστε πραγµατικά µαζί! Χωρίς δίκτυο! Χωρίς σήµα!

Άνθρωπος µε άνθρωπο. Αληθινά µαζί.

Καλό Πάσχα!