Το “μπαλάκι” σε Δήμο και Περιφέρεια για το Ιτζεδίν

Στον Δήμο Χανίων και στην Περιφέρεια Κρήτης παρέπεμψε ουσιαστικά η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την εξέλιξη της προγραμματικής σύμβασης που αφορά την αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού Φρουρίου Ιτζεδίν, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Μανώλη Συντυχάκη.

Το θέμα επανήλθε μετά την πρόσφατη κατάρρευση μεγάλου τμήματος του δυτικού εξωτερικού τοίχου του φρουρίου, η οποία ήρθε να προστεθεί σε προηγούμενες καταρρεύσεις που είχαν σημειωθεί το 2021 και το 2023 σε τμήματα του εξωτερικού μαντρότοιχου, στο διοικητήριο και στον ανατολικό προμαχώνα.

Ο κ. Συντυχάκης, φέρνοντας το ζήτημα στη Βουλή, ζήτησε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση και συντήρηση του μνημείου, τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν ιστορικό τόπο συνδεδεμένο με τους λαϊκούς αγώνες. Όπως ανέφερε, το Ιτζεδίν υπήρξε τόπος μαρτυρίου για εκατοντάδες κομμουνιστές, αγωνιστές της Αντίστασης και πολιτικούς κρατούμενους που βασανίστηκαν στα κάτεργά του.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ έκανε λόγο για συνεχιζόμενη προσβολή της ιστορίας που αποτυπώνεται στο Ιτζεδίν, επισημαίνοντας ότι το φρούριο αποτελεί έναν από τους σημαντικούς ιστορικούς και πολιτιστικούς χώρους της Κρήτης, αντίστοιχο, όπως σημείωσε, της Μακρονήσου και της Γυάρου. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το μνημείο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο από το 1986, χωρίς ωστόσο, όπως είπε, να έχουν ληφθεί διαχρονικά ούτε τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας και συντήρησής του.

Στην παρέμβασή του υπενθύμισε ότι η παραχώρηση του φρουρίου στον Δήμο Χανίων από την ΕΤΑΔ έχει ολοκληρωθεί από το 2023. Ωστόσο, όπως ανέφερε, παρά τη μεταβίβαση και παρά τις προηγούμενες κυβερνητικές δεσμεύσεις, δεν έχει προχωρήσει η προγραμματική σύμβαση με αντικείμενο την αποκατάσταση και ανάδειξή του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη συζήτηση, μετά τη μεταβίβαση είχε αποφασιστεί η προώθηση τετραμερούς προγραμματικής σύμβασης μελέτης, με τη συμμετοχή του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Δήμου Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης και του Υπουργείου Πολιτισμού, με ισόποση συμμετοχή των εμπλεκόμενων μερών στη χρηματοδότηση.

Απαντώντας, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ανέφερε ότι την αρμοδιότητα για το Φρούριο Ιτζεδίν έχει ο Δήμος Χανίων και ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού έχουν προβεί στις ενέργειες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

Η υπουργός σημείωσε ακόμη ότι το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης έχει σταλεί από τον Σεπτέμβριο του 2025 στον Δήμο Χανίων και στην Περιφέρεια Κρήτης, προκειμένου να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους και να προχωρήσει η διαδικασία. Όπως είπε, το Υπουργείο Πολιτισμού θα συμμετάσχει ισότιμα με το 1/3 της χρηματοδότησης της προγραμματικής σύμβασης, αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί η διαδικασία από τους άλλους συμβαλλόμενους.

Από μεριάς του κ. Συντυχάκη πάντως, η απάντηση της υπουργού χαρακτηρίστηκε ως προσπάθεια να συσκοτιστούν οι ευθύνες που αποδίδονται τόσο στη σημερινή κυβέρνηση όσο και στις προηγούμενες κυβερνήσεις για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το φρούριο. Ο Μ. Συντυχάκης επέμεινε ότι, παρά τον διατηρητέο χαρακτήρα του μνημείου εδώ και τέσσερις δεκαετίες, το Ιτζεδίν έχει αφεθεί χωρίς ουσιαστική προστασία.

Στη δευτερολογία του κάλεσε την κυβέρνηση να ασκήσει πίεση προς τον Δήμο Χανίων και την Περιφέρεια Κρήτης, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία συντήρησης και αποκατάστασης του φρουρίου και να σταματήσει η εικόνα εγκατάλειψης ενός ιστορικού τόπου με ιδιαίτερο συμβολικό βάρος.

Εν τω μεταξύ, την άμεση αποκατάσταση του φρουρίου Ιτζεδίν με ευθύνη και χρηματοδότηση του κράτους ζητά με ομόφωνο ψήφισμά του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης.

Το ψήφισμα, το οποίο αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της 21ης Μαΐου αναφέρει αναφέρει αναλυτικά πως «Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης ζητάει να προχωρήσει η κυβέρνηση σε κατεπείγουσες ενέργειες ώστε: Να αποκατασταθεί άμεσα, με ευθύνη και χρηματοδότηση του κράτους, το ιστορικό φρούριο του Ιτζεδίν και να αποδοθεί στο κοινό για να το επισκεφτεί και να γνωρίσει σημαντικές πλευρές από την ιστορία του λαού μας, για να μπορεί να αξιοποιείται από τον λαό και τη νεολαία, ως χώρος ιστορικής μνήμης, πολιτισμού και εκπαίδευσης, χωρίς καμία επιχειρηματική εκμετάλλευση».