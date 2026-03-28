Το Μουσικό Σχολείο Χανίων στην Πολωνία – ∆υναµική παρουσία σε διεθνές συνέδριο µνήµης

Με έντονα συναισθήµατα συγκίνησης, υπερηφάνειας αλλά και βαθιάς ιστορικής συνείδησης, το Μουσικό Σχολείο Χανίων συµµετείχε σε ∆ιεθνές Συνέδριο που πραγµατοποιήθηκε στην Κρακοβία της Πολωνίας, µε θέµα: «Ελλάδα – Άουσβιτς: Φασισµός- Ρατσισµός – Ναζισµός, Μια ενιαία πορεία της ανθρώπινης φύσης (1933-2024) , Πολυπολιτισµικότητα, Αντιφάσεις , Φυλετισµός, ∆ικτατορία, Σοσιαλισµός, Εθνικισµός , Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος , Αντίκτυπο, Μνηµεία , ∆ιαχείριση Ιστορικής Μνήµης ς».

Το σχολείο εκπροσωπήθηκε από 10 µαθητές της Β’ Γυµνασίου, µε αρχηγό την καθηγήτρια- φιλόλογο κ. Τσιώλη Ελένη και συνοδό τον διευθυντή κ. Ανδρεδάκη Γεώργιο, στο πλαίσιο των Πανευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Συνεδρίων (ΠΕΣ), που διοργάνωσαν τη συγκεκριµένη δράση.

Ξεχωριστή στιγµή της συµµετοχής αποτέλεσε η παρουσίαση της Εργασίας του Μουσικού Σχολείου µε τίτλο «Μνήµες από Φωτιά και Ατσάλι», κατά την πρώτη ηµέρα του συνεδρίου. Η παρουσίαση περιελάµβανε οπτικοακουστικό υλικό (PowerPoint) αφιερωµένο στις Μαρτυρικές Πόλεις της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της Κατοχής, ενώ πλαισιώθηκε από ένα ιδιαίτερα συγκινητικό µουσικοθεατρικό δρώµενο, µε δραµατοποιηµένες αφηγήσεις και µουσική ερµηνεία από τους µαθητές και την υπεύθυνη καθηγήτρια.

Η καλλιτεχνική απόδοση ενισχύθηκε µε αναφορές στο έργο «Μαουτχάουζεν» του Ιάκωβου Καµπανέλλη, καθώς και µε τη µουσική απόδοση του εµβληµατικού «Της ∆ικαιοσύνης Ήλιε Νοητέ», το οποίο ερµηνεύτηκε συνοδεία φλάουτου από µαθήτρια, δηµιουργώντας µια ατµόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης και περισυλλογής.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, οι µαθητές επισκέφθηκαν ιστορικούς τόπους µνήµης, όπως το Άουσβιτς και το Μπίρκεναου, βιώνοντας από κοντά τη βαριά κληρονοµιά του παρελθόντος και κατανοώντας σε βάθος τις συνέπειες του Φασισµού και του Ναζισµού.

Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Αλατωρυχεία της Βιελίτσκα, καθώς και σε σηµαντικές πόλεις της Πολωνίας, όπως η Κρακοβία, η Βαρσοβία και το Ζακοπάνε, ένα δηµοφιλές τουριστικό θέρετρο. Οι µαθητές περιηγήθηκαν σε µουσεία, γνώρισαν τον πολιτισµό και την ιστορία της χώρας και αποκόµισαν πολύτιµες εµπειρίες, εικόνες και συναισθήµατα.

Η αποστολή ολοκληρώθηκε µε την αναχώρηση από το Βρότσλαβ, µε τους µαθητές να επιστρέφουν στην Κρήτη γεµάτοι γνώσεις, βιώµατα και νέες προοπτικές.

Η εµπειρία αυτή επιβεβαιώνει τη σηµασία της Συµµετοχής των νέων σε ∆ιεθνείς ∆ράσεις που καλλιεργούν τη Μνήµη, τη Γνώση και τις αξίες του Ανθρωπισµού, µε την ευχή να υπάρξουν και στο µέλλον ανάλογες πρωτοβουλίες..