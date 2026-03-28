menu
11.1 C
Chania
Σάββατο, 28 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΣυνεργασίες
Το Μουσικό Σχολείο Χανίων στην Πολωνία – ∆υναµική παρουσία σε διεθνές συνέδριο µνήµης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Με έντονα συναισθήµατα συγκίνησης, υπερηφάνειας αλλά και βαθιάς ιστορικής συνείδησης, το Μουσικό Σχολείο Χανίων συµµετείχε σε ∆ιεθνές Συνέδριο που πραγµατοποιήθηκε στην Κρακοβία της Πολωνίας, µε θέµα: «Ελλάδα – Άουσβιτς: Φασισµός- Ρατσισµός – Ναζισµός, Μια ενιαία πορεία της ανθρώπινης φύσης (1933-2024) , Πολυπολιτισµικότητα, Αντιφάσεις , Φυλετισµός, ∆ικτατορία, Σοσιαλισµός, Εθνικισµός , Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος , Αντίκτυπο, Μνηµεία , ∆ιαχείριση Ιστορικής Μνήµης ς».
Το σχολείο εκπροσωπήθηκε από 10 µαθητές της Β’ Γυµνασίου, µε αρχηγό την καθηγήτρια- φιλόλογο κ. Τσιώλη Ελένη και συνοδό τον διευθυντή κ. Ανδρεδάκη Γεώργιο, στο πλαίσιο των Πανευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Συνεδρίων (ΠΕΣ), που διοργάνωσαν τη συγκεκριµένη δράση.

Ξεχωριστή στιγµή της συµµετοχής αποτέλεσε η παρουσίαση της Εργασίας του Μουσικού Σχολείου µε τίτλο «Μνήµες από Φωτιά και Ατσάλι», κατά την πρώτη ηµέρα του συνεδρίου. Η παρουσίαση περιελάµβανε οπτικοακουστικό υλικό (PowerPoint) αφιερωµένο στις Μαρτυρικές Πόλεις της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της Κατοχής, ενώ πλαισιώθηκε από ένα ιδιαίτερα συγκινητικό µουσικοθεατρικό δρώµενο, µε δραµατοποιηµένες αφηγήσεις και µουσική ερµηνεία από τους µαθητές και την υπεύθυνη καθηγήτρια.
Η καλλιτεχνική απόδοση ενισχύθηκε µε αναφορές στο έργο «Μαουτχάουζεν» του Ιάκωβου Καµπανέλλη, καθώς και µε τη µουσική απόδοση του εµβληµατικού «Της ∆ικαιοσύνης Ήλιε Νοητέ», το οποίο ερµηνεύτηκε συνοδεία φλάουτου από µαθήτρια, δηµιουργώντας µια ατµόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης και περισυλλογής.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, οι µαθητές επισκέφθηκαν ιστορικούς τόπους µνήµης, όπως το Άουσβιτς και το Μπίρκεναου, βιώνοντας από κοντά τη βαριά κληρονοµιά του παρελθόντος και κατανοώντας σε βάθος τις συνέπειες του Φασισµού και του Ναζισµού.
Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Αλατωρυχεία της Βιελίτσκα, καθώς και σε σηµαντικές πόλεις της Πολωνίας, όπως η Κρακοβία, η Βαρσοβία και το Ζακοπάνε, ένα δηµοφιλές τουριστικό θέρετρο. Οι µαθητές περιηγήθηκαν σε µουσεία, γνώρισαν τον πολιτισµό και την ιστορία της χώρας και αποκόµισαν πολύτιµες εµπειρίες, εικόνες και συναισθήµατα.
Η αποστολή ολοκληρώθηκε µε την αναχώρηση από το Βρότσλαβ, µε τους µαθητές να επιστρέφουν στην Κρήτη γεµάτοι γνώσεις, βιώµατα και νέες προοπτικές.
Η εµπειρία αυτή επιβεβαιώνει τη σηµασία της Συµµετοχής των νέων σε ∆ιεθνείς ∆ράσεις που καλλιεργούν τη Μνήµη, τη Γνώση και τις αξίες του Ανθρωπισµού, µε την ευχή να υπάρξουν και στο µέλλον ανάλογες πρωτοβουλίες..

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum