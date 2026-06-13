Το Μουσείο Τυπογραφίας στην 3η Πανελλήνια  συνάντηση των µελών της ERIH στο Μεσολόγγι

Η τρίτη Πανελλήνια συνάντηση των µελών της Ευρωπαϊκής ∆ιαδροµής Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς (ERIH – Εuropean Route of Industrial Heritage) πραγµατοποιήθηκε χθες, 12 Ιουνίου 2026, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, στο ∆ιοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στο Μεσολόγγι και είχε θέµα: «Βιοµηχανική Κληρονοµιά µεταξύ γης και υδάτων: οι προκλήσεις της προστασίας σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές κατά την περίοδο της κλιµατικής µετάβασης».

Στην εκδήλωση, συµµετείχε µε εισήγηση το Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη, που είναι µέλος της πιστοποιηµένης από το Συµβούλιο της Ευρώπης Πολιτιστικής ∆ιαδροµής της Βιοµηχανικής κληρονοµιάς.

Την εκδήλωση, η οποία έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισµού, διοργάνωσε το Μουσείο Άλατος Μεσολογγίου και το Συµβούλιο Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς (ΣΥΒΙΚ) της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισµού µε τη συνεργασία της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και της Εθνικής Εκπροσώπου στην Ευρωπαϊκή ∆ιαδροµή Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς (ΕRIH) Όλγας ∆εληγιάννη και την υποστήριξη του ∆ήµου Μεσολογγίου.

Το Μουσείο Τυπογραφίας εκπροσώπησε η δηµοσιογράφος Μαρία Μυστακίδου, επί χρόνια συνεργάτης του Μουσείου µε οµιλία που είχε τίτλο: «Μουσείο Τυπογραφίας: Βιοµηχανική Πολιτιστική Κληρονοµιά σε έναν αµιγώς Βιοµηχανικό Χώρο – Προκλήσεις και επιτεύγµατα µε Ευρωπαϊκή Ακτινοβολία».

Στην οµιλία της, η δηµοσιογράφος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Γνωρίζουµε πως η βιοµηχανία αποτέλεσε για αιώνες πόλο οικονοµικής και κοινωνικής εξέλιξης πολλών περιοχών στην Ευρώπη. Η βιοµηχανική επανάσταση έκανε τις βιοµηχανικές περιοχές δυναµικά σηµεία συγκέντρωσης της παραγωγικής δραστηριότητας, της τεχνολογικής καινοτοµίας και της συλλογικής εργασίας. Σήµερα, η ανάγκη διατήρησης αυτών των χώρων, των µηχανηµάτων, των επαγγελµάτων, όπως και οι ιστορίες των ανθρώπων που εργάστηκαν εκεί, αποτελεί πρόκληση που θα διατηρήσει τη σύνδεση του παρελθόντος µε το παρόν και το µέλλον.

Η Τυπογραφία, η µεγαλύτερη ίσως αναίµακτη επανάσταση διεθνώς, δηµιούργησε νέα δεδοµένα, νέα επαγγέλµατα, νέες ευκαιρίες, νέα δυναµική. Εκδηµοκράτισε τη γνώση που αποτελούσε ως τότε προνόµιο των πλουσίων.

Γι’ αυτό ακριβώς είναι ουσιαστική η ύπαρξη του Μουσείου Τυπογραφίας στα Χανιά. Όπως βεβαίως αντίστοιχων µουσείων ανά τον κόσµο.

Η βιοµηχανική κληρονοµιά, παγκοσµίως και στο σύνολό της σήµερα, αντιµετωπίζει πολλές προκλήσεις: οικονοµικές δυσκολίες -το σηµαντικότερο, θέµατα προστασίας και συντήρησης, ανάγκη προβολής των βιοµηχανικών χώρων, ένταξής τους σε εκπαιδευτικά προγράµµατα, αλλά και προσέλκυση επισκεπτών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Μουσείο Τυπογραφίας στα Χανιά κατάφερε να ξεχωρίσει ως ένας χώρος που όχι µόνο προβάλλει και προάγει την ιστορική ταυτότητα της Τυπογραφίας, αλλά τη µετατρέπει σε εργαλείο πολιτιστικής και εκπαιδευτικής επικοινωνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Και τόνισε: «Η κληρονοµιά που αφηγείται και διαφυλάσσει το Μουσείο δεν έχει να κάνει µόνο µε τα υλικά εκθέµατα. Μέσα στους χώρους του µπορεί κανείς να αφουγκραστεί και να νιώσει τον ανθρώπινο µόχθο που απαιτεί η Τυπογραφία, τις ιστορίες των τυπογράφων αλλά και τις κοινωνικές συνθήκες που διαµορφώθηκαν γύρω από την Τέχνη αυτή.

Είναι λογικό λοιπόν σήµερα, που η τεχνολογική πρόοδος καλπάζει, η διατήρηση του να έχει ιδιαίτερη σηµασία. Και η ανάδειξή του όχι µόνο προάγει την πολιτιστική κληρονοµιά, αλλά προσφέρει και νέες δυνατότητες για εκπαιδευτική δραστηριότητα, τουρισµό και τοπική ανάπτυξη».

Κλείνοντας την οµιλία της, η Μ. Μυστακίδου ανέφερε πως: «η προστασία και ανάδειξη της βιοµηχανικής πολιτιστικής κληρονοµιάς αποτελούν πολύτιµη επένδυση στη διατήρηση της ιστορικής µνήµης και της πολιτισµικής ταυτότητας. Τα ελληνικά µέλη της ∆ιαδροµής Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς κρύβουν µέσα τους ιστορίες ανθρώπων, τεχνολογικής εξέλιξης και κοινωνικών µετασχηµατισµών.

Το παράδειγµα του Μουσείου Τυπογραφίας στα Χανιά αναδεικνύει πώς µια τοπική, και καταρχάς ατοµική πρωτοβουλία µπορεί να αποκτήσει ευρωπαϊκή ακτινοβολία και να συµβάλλει σηµαντικά στην ανάδειξη και διατήρηση της βιοµηχανικής κληρονοµιάς.

Βεβαίως η βιωσιµότητα τέτοιων εγχειρηµάτων απαιτεί συνεχή υποστήριξη, ευαισθητοποίηση της κοινότητας και ενίσχυση των συνεργασιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά οι προκλήσεις, όπως η οικονοµική βιωσιµότητα και η συντήρηση µπορούν να αντιµετωπιστούν µέσα από χρηµατοδοτήσεις, καινοτόµες πρακτικές και αµοιβαία ανταλλαγή εµπειριών.

Θα χαρούµε ειλικρινά να συζητήσουµε µαζί κάθε προοπτική συνεργασίας προκειµένου να ενισχύσουµε, κάθε µέλος ξεχωριστά αλλά και όλοι µαζί, τη βιωσιµότητά µας, την ορατότητά µας και την εξέλιξή µας.

Βάζουµε στο τραπέζι την ιδέα δηµιουργίας ενός κοινού site µε παρουσιάσεις όλων των ελληνικών µελών της διαδροµής βιοµηχανικής κληρονοµιάς καθώς και τη δηµιουργία ενός e-forum για ανταλλαγή απόψεων και ιδεών µεταξύ των µελών».

Στην εκδήλωση συµετείχαν, µεταξύ άλλων, µε εισηγήσεις ο Πρόεδρος του ERIH, Walter Houser, οι εκπρόσωποι του ΥΠΠΟΑ και συγκεκριµένα του τµήµατος ∆ιεθνών Σχέσεων, κκ Πανουργιά και Τσιρίγκας, κκ Μπαζίνη και Πεπεράκη, ο ∆ήµαρχος Μεσολογγίου, ο κ. Σακκελαρόπουλος εκπροσωπώντας την Περιφέρεια, η κα Ολγα ∆εληγιάννη, εθνική εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής ∆ιαδροµής Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς καθώς και εκπρόσωποι των ελληνικών µελών του ERIH (Οι κκ Μαυροειδή από το Βιοµηχανικό Μουσείο Φωταερίου, Κορδόσης από το Μουσείο Αλατος στο Μεσολόγγι, Σένη από το Πολιτιστικό Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, Παπαδοπούλου από το Βιοµηχανικό Μουσείο Τοµάτας στη Σαντορίνη, αλλά και οι εισηγητές κκ Πραπόπουλος από την Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών, Κουτσογιάννης, ∆ήµαρχος Νάουσας, Φίτρος από την Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής).

Νέο µέλος από τα Χανιά

Ο ΜΥΗΣ Αγυιάς Χανίων είναι από φέτος νέο ελληνικό µέλος της Ευρωπαϊκής ∆ιαδροµής Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς. Ο µικρός Υδροηλεκτρικός Σταθµός εκπροσωπήθηκε επίσης στη συνάντηση από τη Μαρία Πετραντωνάκη και τη Μυρτώ Κοντοµιτάκη, ανεβάζοντας σε 2 τα µέλη του ERIH στα Χανιά.

Η Ευρωπαϊκή ∆ιαδροµή

Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς ERIH

Η Ευρωπαϊκή ∆ιαδροµή Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς, αναγνωρισµένη από το 2019 ως πολιτιστική διαδροµή του Συµβουλίου της Ευρώπης, µε τη συµµετοχή φορέων και τόπων από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, µεταξύ των οποίων αρκετών από την Ελλάδα, δίνει έµφαση στην τουριστική διάσταση της βιοµηχανικής κληρονοµιάς, προσκαλώντας τους επισκέπτες και τις επισκέπτριες να ανακαλύψουν την πολυποίκιλη πολιτιστική κληρονοµιά που σχετίζεται µε τη βιοµηχανική εξέλιξη της Ευρώπης και να εξερευνήσουν µνηµεία, µουσεία και τόπους που αποτελούν µέρος της κληρονοµιάς αυτής.

Στο Μουσείο Τυπογραφίας στα Χανιά η 4η Πανελλήνια συνάντηση

Υστέρα από πρωτοβουλία του Μουσείου Τυπογραφίας και του Ιδρυτή του Γιαννη Γαρεδάκη, η 4η Πανελλήνια συνάντηση των µελών της Ευρωπαϊκής ∆ιαδροµής Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς είναι προγραµµατισµένη να γίνει στα Χανιά.

Η σχετική πρόσκληση απευθύνθηκε από τον κ. Γαρεδάκη σε βίντεο – χαιρετισµό του που προβλήθηκε στο τέλος της συνάντησης στο Μεσολόγγι.

«Σας περιµένουµε στα Χανιά, να γνωριστούµε από κοντά, να ανταλλάξουµε απόψεις και να οργανώσουµε παρέα δράσεις που θα προωθήσουν την παράδοση της βιοµηχανικής κληρονοµιάς», σηµείωσε χαρακτηριστικά, χαιρετίζοντας τη συνάντηση στο Μεσολόγγι.