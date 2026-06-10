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Πολιτισμός

«Το Μουσείο πάει Πάρκο»: Το Video Games Museum θα βρίσκεται στο Πάρκο Γεωργιάδη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Το Video Games Museum μεταφέρει τη μαγεία των video games στο πάρκο, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε μια ξεχωριστή υπαίθρια εμπειρία παιχνιδιού, νοσταλγίας και γνωριμίας με την ιστορία των video games.

Όπως ανακοινώθηκε «το Σάββατο 13 Ιουνίου, από τις 10:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ, το Video Games Museum θα βρίσκεται στο πάρκο με κονσόλες, χειριστήρια και αγαπημένα παιχνίδια από διαφορετικές εποχές, δημιουργώντας έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης για οικογένειες, παιδιά, νέους και φίλους του gaming.
Η δράση με τίτλο «Το Μουσείο πάει Πάρκο» με τη διοργάνωση του Video Games Museum και την υποστήριξη της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., έχει στόχο να φέρει το μουσείο πιο κοντά στο κοινό, μέσα από μια χαλαρή, διαδραστική και συμμετοχική εμπειρία. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν, να θυμηθούν, να ανακαλύψουν και να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο των video games, όχι μόνο ως ψυχαγωγία, αλλά και ως κομμάτι της σύγχρονης πολιτιστικής και τεχνολογικής μας ιστορίας.
Μέσα από επιλεγμένες κονσόλες και παιχνίδια, το κοινό θα μπορέσει να ταξιδέψει σε διαφορετικές δεκαετίες του gaming, να δοκιμάσει κλασικούς τίτλους και να μοιραστεί στιγμές παιχνιδιού σε ένα φιλικό, ανοιχτό και οικογενειακό περιβάλλον.
Το Video Games Museum συνεχίζει να δημιουργεί δράσεις που αναδεικνύουν την πολιτιστική αξία των video games και ενισχύουν τη σύνδεση του μουσείου με την πόλη, τους κατοίκους και τους επισκέπτες της.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για το κοινό»

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