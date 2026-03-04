Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη αποχαιρετά την Ασπασία Παπαδοπεράκη

Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη αποχαιρετά με συγκίνηση μια σημαντική δημιουργό και μια σταθερή φίλη του Μουσείου, την Ηρακλειώτισσα γλύπτρια Ασπασία Παπαδοπεράκη.

Οπως αναφέρει το Μουσείο σε ανακοίνωσή του, με τις λιτές γραμμές και τη διαύγεια του καλλιτεχνικού της βλέμματος, η Ασπασία Παπαδοπεράκη φιλοτέχνησε το 2007 τη λιθογραφία «Αναζητώντας τη μορφή του Νίκου Καζαντζάκη», ένα έργο που αποτυπώνει τη στοχαστική προσέγγισή της στη μορφή και την πνευματική παρουσία του μεγάλου Κρητικού συγγραφέα.

Ο αδελφός της, Θωμάς Παπαδοπεράκης (1943–2002), επίσης καταξιωμένος ζωγράφος και γλύπτης, φιλοτέχνησε τη χάλκινη προτομή του Νίκου Καζαντζάκη το 1957, σε ηλικία μόλις 14 ετών, η οποία εκτίθεται στη Μόνιμη Έκθεση του Μουσείου.

Στην φωτογραφία εικονίζεται η Ασπασία Παπαδοπεράκη κατά την επίσκεψή της στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη στις 18 Αυγούστου 2022, «ανταμώνοντας» την προτομή του αδελφού της, Θωμά.