Το… μήνυμα Βερναρδάκη για τη διαγραφή Πολάκη

Παρέμβαση με σαφείς υπαινιγμούς υπέρ του Παύλου Πολάκη έκανε ο πρώην υπουργός , καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ Χριστόφορος Βερναρδάκης (φωτ.), ο οποίος, χωρίς να κατονομάζει πρόσωπα, χρησιμοποίησε τον μύθο του Ερυσίχθονα σε δημόσια τοποθέτησή του λίγο μετά την ανακοίνωση διαγραφής Πολάκη από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα Χανιά.

Συγκεκριμένα ο κ. Βερναρδάκης έγραψε: «Ο Ερυσίχθων της μυθολογίας έκοψε το τελευταίο ιερό δέντρο για να αποδείξει ότι είναι κυρίαρχος του δάσους. Μετά ανακάλυψε πως το δάσος ήταν αυτό που τον κρατούσε ζωντανό.

Γιατι το εκανε αυτο ο Ερυσίχθων, απο άγνοια, απο αλαζονεία;

Κυρίως από αλαζονεία εξουσίας, αλλά μια αλαζονεία που πηγάζει από βαθειά άγνοια των ορίων του.

Στον μύθο, ο Ερυσίχθων δεν κόβει απλώς ένα δέντρο. Κόβει το ιερό άλσος της Δήμητρας, παρότι προειδοποιείται. Δηλαδή η πράξη του δεν είναι αφέλεια. Είναι επίδειξη κυριαρχίας: “μπορώ να κάνω ό,τι θέλω”.

Ακριβώς εκεί βρίσκεται η Υβρις: νομίζει ότι η ισχύς του είναι αυτάρκης, και ότι μπορεί να καταστρέψει τις ίδιες τις προϋποθέσεις της ζωής / νομιμοποίησής του χωρίς συνέπειες.

Γι’ αυτό και η τιμωρία είναι τόσο συμβολική: η ακόρεστη πείνα.

Όσο περισσότερο καταναλώνει, τόσο περισσότερο αδειάζει. Είναι ένας μύθος αυτοκανιβαλισμού της εξουσίας» .