Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου, 2025
Σχόλια

Το «Μίκης Θεοδωράκης» γίνεται επιτέλους… θέατρο

Δημήτρης Μαριδάκης
Την ενεργοποίηση της θεατρικής σκηνής του «Μίκης Θεοδωράκη» ανακοίνωσαν χθες οι άνθρωποι του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ., µε τον αντιδήµαρχο Πολιτισµού του ∆ήµου Χανίων Γιάννη Γιαννακάκη να αναφέρεται, µεταξύ άλλων, στην ανακαίνιση των καµαρινιών (φωτ.) µε χορηγία ιδιώτη.
Σε ό,τι αφορά το ξεπέρασµα των αστοχιών που υπήρξαν κατά την ανακατασκευή του κτηρίου (πρώην παλιό τελωνείο) που δεν επέτρεπαν όλα αυτά τα χρόνια η έδρα του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ. να φιλοξενεί θεατρικές παραστάσεις ο κ. Γιαννακάκης σχολίασε: «Η θεατρική σκηνή σχεδιάστηκε για να καλύψει 3 ανάγκες: θεατρικές, συνεδριακές και συναυλιακές. Μοιραία αυτό σηµαίνει ότι έγιναν εκπτώσεις προκειµένου να καλυφθούν οι 3 αυτές ανάγκες. Το ό,τι το ∆ΗΠΕΘΕΚ υποστηρίζει όµως ως φυσική του έδρα για τις θεατρικές παραστάσεις τον χώρο αυτό, µας δίνει τη βεβαιότητα ότι µπορούµε να ξεπεράσουµε κάποιες µικρές αδυναµίες που έχει ο χώρος, γιατί πλέον έχουµε έναν συνεργάτη που έχει την τεχνογνωσία, τους ανθρώπους και τη θέληση να λειτουργήσει αυτός ο χώρος ακόµα καλύτερα. Έχουν ήδη φιλοξενηθεί θεατρικές παραστάσεις κι έχουµε διαπιστώσει µικρές αδυναµίες. Παράλληλα προχωρήσαµε σε µια εκτεταµένη ανακαίνιση των καµαρινιών µε µια χορηγία και µε τους καταπληκτικούς συνεργάτες και τεχνικούς του ∆ΗΠΕΘΕ Κρήτης θα µπορέσουµε να διαπιστώσουµε και να διορθώσουµε µικρές άλλες αδυναµίες».

type museum