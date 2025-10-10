menu
21.2 C
Chania
Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠεριβάλλον
Τεχνολογία - Επιστήμη

Το μετεωρολογικό φαινόμενο Λα Νίνια επιστρέφει

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Το κλιματικό φαινόμενο La Niña, το οποίο τείνει να κατεβάζει τις θερμοκρασίες σε παγκόσμια κλίμακα, επιστρέφει, όμως ο αντίκτυπός του μάλλον θα είναι περιορισμένος, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία.

Το Λα Νίνια είναι φυσικό φαινόμενο που κατεβάζει τη θερμοκρασία των επιφανειακών υδάτων στο κεντρικό και στο ανατολικό τμήμα του ισημερινού στον Ειρηνικό και τείνει να ψυχραίνει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες και να ενισχύει τους κυκλώνες στον Ατλαντικό.

Είναι το αντίστροφο του φαινομένου Ελ Νίνιο, με το οποίο εναλλάσσεται, αν και υπάρχουν επίσης ουδέτερες φάσεις, που δεν εκδηλώνεται ούτε το ένα ούτε το άλλο.

Έπειτα από βραχεία φάση του φαινομένου Λα Νίνια από τον Δεκέμβριο του 2024 ως τον Μάρτιο του 2025, παρατηρήθηκαν ουδέτερες συνθήκες. Όμως από τον Σεπτέμβριο, το φαινόμενο επέστρεψε, σημείωσε η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS).

Αναμένεται να συνεχιστεί τον χειμώνα, αλλά θα είναι αδύναμο και άρα υπάρχουν «λιγότερες πιθανότητες να προκαλέσει τις συνηθισμένες χειμερινές συνέπειες», όπως για παράδειγμα ισχυρές χιονοπτώσεις στις βόρειες ΗΠΑ, κατά τη NWS.

Πριν από μερικά χρόνια, το φαινόμενο Λα Νίνια είχε επιμείνει, κατ’ εξαίρεση, για τρία χρόνια, από το 2020 ως το 2023, επιδεινώνοντας τις ξηρασίες και τις πλημμύρες σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου. Παρά την επίπτωσή του να μειώνει τη θερμοκρασία, δεν μπόρεσε να εξισορροπήσει την τάση αύξησης της θερμοκρασίας στον πλανήτη.

Φέτος ενδέχεται να έχει συνέπεια να επιδεινωθεί η περίοδος των κυκλώνων στον Ατλαντικό.

Αυτή η τελευταία, που γενικά διαρκεί ως τα τέλη Νοεμβρίου, αναμενόταν να είναι φέτος πιο εντατική από το φυσιολογικό, κατά εκτιμήσεις μετεωρολόγων. Όμως, μέχρι τώρα, αποδείχθηκε πολύ πιο ήπια από ό,τι προβλεπόταν: κανένας κυκλώνας την τρέχουσα περίοδο δεν έχει φθάσει πάνω από το έδαφος στις ΗΠΑ.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum