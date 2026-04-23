To ΜέΡΑ25 κατά των κατεδαφίσεων στη Γαύδο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Θέση κατά των κατεδαφίσεων στη Γαύδο παίρνει το ΜέΡα 25. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

«Οι εικόνες των ΜΑΤ στις παραλίες τις Γαύδου είναι βγαλμένες από μια άλλη πραγματικότητα, αυτή που μόνο η δήμαρχος Λίλιαν Στεφανάκη μπορεί να έχει στο μυαλό της. Οι παρεμβάσεις των μηχανημάτων στον Λαυρακά, με τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων, εκτός από πρωτοφανές περιστατικό είναι και βαθιά προσβλητικό για τον χαρακτήρα και την ταυτότητα του νησιού. Η δήμαρχος αφού κατάφερε με τη μεσολάβηση του φίλου της Αδωνη Γεωργιάδη να διώξει τον γιατρό του νησιού που μίλησε για τα προβλήματα των υποδομών επιχειρεί  τώρα να αλλάξει συνολικά τον χαρακτήρα του τόπου.

Ισως η κ. Στεφανάκη να έχει οραματιστεί τη Γαύδο ως Μύκονο και Σαντορίνη έχοντας ανοίξει πόλεμο με τους κατασκηνωτές και προφανώς ευνοώντας επιχειρηματικές επενδύσεις «υψηλού» τουρισμού.

Οι πολίτες της Γαύδου, οι κάτοικοι του νομού Χανίων και οι χιλιάδες επισκέπτες του νησιού  δεν θα επιτρέψουν αυτή τη βίαιη μετατροπή.

Το ΜέΡΑ25 Κρήτης ζητά την άμεση αποχώρηση των ΜΑΤ από το νησί και την ανεμπόδιστη παραμονή των κατασκηνωτών σε έναν από τους ελάχιστους τόπους αυτής της χώρας που ξεφεύγει από το τέρας της επερχόμενης «ανάπτυξης».

Ζητάμε επίσης την άμεση αποχώρηση των μηχανημάτων του Δασαρχείου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που λειτουργούν ως υποχείρια για την ικανοποίηση των επιθυμιών της δημάρχου αλλά και ως μακριά χέρια της κυβέρνησης που ευνοεί τα σχέδια των φίλων της μεγαλοξενοδόχων».

