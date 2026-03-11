menu
Το ΜέΡΑ25 για την καύση απορριμμάτων στην Κρήτη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ανακοίνωση σχετικά με την καύση απορριμμάτων στην Κρήτη, εξέδωσε το ΜέΡΑ25.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει «το ΜέΡΑ25 θέτει προ των ευθυνών τους τον Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης για τη μεθοδευόμενη εισαγωγή των επιχειρηματικών σχεδίων καύσης απορριμμάτων. Η προωθούμενη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο στη θέση «Μαύρος Σπήλιος» στην Νέα Αλικαρνασσό, ανοίγουν τον δρόμο για εγκατάσταση τεράστιων συγκεντρωτικών μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων και για μια μονάδα καύσης που θα καίει σκουπίδια όχι μόνο από την Κρήτη αλλά και από τη Ρόδο, την Κάρπαθο και τη Σαντορίνη.

Πρόκειται για μια εγκληματική επιλογή για την υγεία των κατοίκων, για την προστασία του περιβάλλοντος και για το μέλλον του νησιού. Και είναι απολύτως απαράδεκτο να επιχειρείται να περάσει μέσα από αδιαφανείς διαδικασίες, χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και χωρίς να έχει προηγηθεί η στοιχειώδης ενημέρωση των δημοτικών οργάνων και των κατοίκων.

Υπενθυμίζουμε ότι τόσο η Περιφέρεια Κρήτης όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου έχουν στο παρελθόν απορρίψει την καύση ως μέθοδο διαχείρισης απορριμμάτων. Σήμερα όμως εμφανίζεται ξανά, με άλλο όνομα και τεχνικούς ευφημισμούς, ως «αεριοποίηση». Η ουσία δεν αλλάζει: πρόκειται για τεχνολογία καύσης που συνεπάγεται εκπομπές επικίνδυνων ρύπων, παραγωγή τοξικής τέφρας και τεράστιο οικονομικό κόστος που τελικά μετακυλίεται στους δημότες.

Ακόμη πιο προκλητική είναι η χωροθέτηση αυτών των εγκαταστάσεων σε μια περιοχή ήδη κορεσμένη από βαριές υποδομές: δίπλα σε κατοικημένες περιοχές, κοντά σε αρχαιολογικό χώρο, σε γεωργική γη και σε ρέματα που εκβάλλουν στον οικότοπο του Καρτερού. Αντί να αποσυμφορηθεί η περιοχή, σχεδιάζεται να μετατραπεί σε ένα γιγαντιαίο συγκρότημα διαχείρισης αποβλήτων για δεκάδες δήμους.

Το ΜέΡΑ25 ξεκαθαρίζει: η λύση στα απορρίμματα δεν είναι η καύση και οι συγκεντρωτικές εργολαβικές μονάδες. Η λύση βρίσκεται στην πρόληψη, τη μείωση των απορριμμάτων, τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση, όπως προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία και εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία σε πολλές χώρες.

Καλούμε τον Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης να απορρίψουν συνολικά τη συγκεκριμένη μελέτη και να σταματήσουν κάθε σκέψη για καύση απορριμμάτων. Στις συνεδριάσεις της 16ης Μαρτίου στο Δημοτικό Συμβούλιο και της 20ης Μαρτίου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος καλούμε τους εκλεγμένους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης να απορρίψουν συνολικά τους επικίνδυνους αυτούς σχεδιασμούς και να μην υποθηκεύσουν το μέλλον του τόπου.

Η κοινωνία της Κρήτης δεν θα δεχθεί να μετατραπεί ο τόπος μας σε χωματερή υψηλής τεχνολογίας και θανάσιμου κινδύνου.

Ενώνουμε τη φωνή μας με τους τοπικούς και περιβαλλοντικούς φορείς του τόπου και καλούμε σε μαζική συμμετοχή και διαμαρτυρία στις δύο προαναφερόμενες συνεδριάσεις.

 

