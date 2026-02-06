Το Μεγάλο Μήνυμα απηύθυνε πανηγυρικά ο νέος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτος (video)

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής η τελετή του Μεγάλου Μηνύματος που απηύθυνε πανηγυρικά ο εμψηφισμένος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτος, ενόψει της αυριανής χειροτονίας του.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, το Μεγάλο Μήνυμα απευθύνθηκε παρουσία του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγενίου, των μελών της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης αλλά και του Μητροπολίτη Σελευκείας Θεοδώρου.

Την τελετή παρακολούθησε πλήθος πιστών που είχε συρρεύσει από νωρίς στη Μητρόπολη.

Στη συνέχεια ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανέγνωσε το υπόμνημα της εκλογής το οποίο υπέγραψαν στον Κώδικα τα μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.

Στο πλαίσιο της τελετής του Μεγάλου Μηνύματος ψάλλεται εσπερινός και κατόπιν ο νέος Ιεράρχης θα μεταβεί μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης για προσκύνημα στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, πρώτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης.