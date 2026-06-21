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Το Λος Άντζελες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας πυρκαγιάς σε αποθήκη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχτηκε χθες Σάββατο στο Λος Άντζελες, όπου πυροσβέστες συνεχίζουν εδώ και μέρες να δίνουν μάχη με τις φλόγες σε αποθήκη, από την οποία συνεχίζει να υψώνεται μαύρος καπνός.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η φωτιά εκδηλώθηκε την Τετάρτη το μεσημέρι σε αποθήκη κατεψυγμένων ειδών διατροφής με εμβαδόν 46.400 τετραγωνικών μέτρων, όπου αφρός ηχομόνωσης, πιθανή διαρροή αμμωνίας και φωτοβολταϊκά πλαίσια που έλιωσαν περιέπλεξαν το έργο των πυροσβεστών, σύμφωνα με τις αρχές.

Η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης θα «επιτρέψει η πόλη να κινητοποιήσει τους πόρους που χρειάζεται», εξήγησε η δήμαρχος Κάρεν Μπας σε ανακοίνωσή της.

«Η οσμή του καπνού έχει εξαπλωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της πόλης και ενθαρρύνουμε τους πολίτες να περιορίσουν όσο είναι δυνατό την έκθεσή τους», σημείωσε το πυροσβεστικό σώμα του Λος Άντζελες μέσω Facebook.

Η φωτιά έχει περιοριστεί στην αποθήκη, αλλά δεν έχει σβήσει και αναδίδονται καπνοί και η οσμή καμένου πλαστικού.

Αρχικά απευθύνθηκε σύσταση στους κατοίκους της συνοικίας Μπόιλ Χάιτς, στο ανατολικό Λος Άντζελες, να παραμείνουν στα σπίτια τους, να κλείσουν τα παράθυρα και να αποφεύγουν να αναπνέουν τον αέρα στο εξωτερικό.

Οι αρχές άνοιξαν κέντρα υποδοχής που λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο για όσους δεν μπορούν να αποφύγουν τον καπνό.

Πάντως η πυροσβεστική πλέον προχώρησε στην άρση των συστάσεών της, εκτιμώντας πως ο καπνός δεν είναι πιο τοξικός από ό,τι αυτός σε συνηθισμένες πυρκαγιές σε κτίρια.

Αξιωματούχοι αρμόδιοι για την ποιότητα του αέρα είχαν προχωρήσει στην έκδοση προειδοποιήσεων στους κατοίκους να αποφεύγουν δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους.

Η δημοτική σύμβουλος Ισαβέλ Χουράδο, η οποία αντιπροσωπεύει τον τομέα της πόλης όπου εκδηλώθηκε η φωτιά εξέφρασε ανησυχία για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες στην υγεία των συμπολιτών της.

«Οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να υποστούν μέρες καπνού, οδηγιών να παραμείνουν επιτόπου, διατάραξης της καθημερινής ζωής τους» και υπάρχουν «συνεχιζόμενα ερωτήματα για τις συνέπειες στην υγεία και την ευημερία τους», τόνισε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε χθες.

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