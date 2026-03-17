Το Λιμενικό για τη βύθιση σκάφους της Frontex

Ανακοίνωση εξέδωσε το Λιμενικό Σώμα, για την βύθιση του σκάφος της frontex ανοιχτά του Καστελορίζου. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται:”Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Μεγίστης για περιστατικό ανατροπής σκάφους της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή εξωτερικά του λιμένα Μεγίστης.

Άμεσα στο σημείο μετέβη Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), το πλήρωμα του οποίου εντόπισε το σκάφος της Frontex αναποδογυρισμένο και σε ημιβυθισμένη κατάσταση. Στην επιχείρηση συνέδραμε και ιδιωτικό σκάφος-καταμαράν σημαίας Κύπρου. Στο σκάφος επέβαιναν συνολικά πέντε (05) άτομα: η Πρέσβειρα της Εσθονίας στην Ελλάδα, τρία (03) μέλη πληρώματος (υπήκοοι Εσθονίας) και ένα (01) στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως σύνδεσμος. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από το ΠΛΣ και το ιδιωτικό καταμαράν και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μεγίστης για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Εν συνεχεία, τέσσερα (04) άτομα παρελήφθησαν από ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ». Πρόκειται για την Πρέσβειρα της Εσθονίας, δύο (02) Εσθονούς μέλη του πληρώματος και το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου παραμένουν νοσηλευόμενοι, εκτός κινδύνου, οι δύο (02) Εσθονοί μέλη πληρώματος, ενώ η κ. Πρέσβειρα υποβλήθηκε σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις. Το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στο οποίο παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα για τραυματισμό στον οφθαλμό, εξήλθε του νοσοκομείου.

Από το συμβάν δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση ενώ το σκάφος της Frontex βυθίστηκε χωρίς να αποτελεί κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό Σταθμό Μεγίστης.”