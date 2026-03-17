Το Λιμενικό για τη βύθιση σκάφους της Frontex

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ανακοίνωση εξέδωσε το Λιμενικό Σώμα, για την βύθιση του σκάφος της frontex ανοιχτά του Καστελορίζου. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται:”Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Μεγίστης για περιστατικό ανατροπής σκάφους της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή εξωτερικά του λιμένα Μεγίστης.

Άμεσα στο σημείο μετέβη Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), το πλήρωμα του οποίου εντόπισε το σκάφος της Frontex αναποδογυρισμένο και σε ημιβυθισμένη κατάσταση. Στην επιχείρηση συνέδραμε και ιδιωτικό σκάφος-καταμαράν σημαίας Κύπρου. Στο σκάφος επέβαιναν συνολικά πέντε (05) άτομα: η Πρέσβειρα της Εσθονίας στην Ελλάδα, τρία (03) μέλη πληρώματος (υπήκοοι Εσθονίας) και ένα (01) στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως σύνδεσμος. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από το ΠΛΣ και το ιδιωτικό καταμαράν και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μεγίστης για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Εν συνεχεία, τέσσερα (04) άτομα παρελήφθησαν από ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ». Πρόκειται για την Πρέσβειρα της Εσθονίας, δύο (02) Εσθονούς μέλη του πληρώματος και το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου παραμένουν νοσηλευόμενοι, εκτός κινδύνου, οι δύο (02) Εσθονοί μέλη πληρώματος, ενώ η κ. Πρέσβειρα υποβλήθηκε σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις. Το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στο οποίο παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα για τραυματισμό στον οφθαλμό, εξήλθε του νοσοκομείου.

Από το συμβάν δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση ενώ το σκάφος της Frontex βυθίστηκε χωρίς να αποτελεί κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό Σταθμό Μεγίστης.”

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

