Το Κρεμλίνο εκφράζει ανησυχία σχετικά με τις εχθροπραξίες στα σύνορα Πακιστάν-Αφγανιστάν

Η Ρωσία παρακολουθεί με ανησυχία τις αναφορές για εχθροπραξίες στα σύνορα του Πακιστάν με το Αφγανιστάν, και απηύθυνε έκκληση σε Ισλαμαμπάντ και Καμπούλ να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Σύμφωνα με πληροφορίες που λαμβάνουμε, η κατάσταση σταθεροποιείται. Χαιρετίζουμε αυτήν την εξέλιξη», αναφέρει η ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Οι διασυνοριακές συγκρούσεις είναι οι φονικότερες που έχουν ξεσπάσει μεταξύ των γειτονικών χωρών αφότου οι Ταλιμπάν ανέλαβαν εκ νέου τα ηνία της εξουσίας στο Αφγανιστάν, το 2021.