Το ΚΚΕ Ηρακλείου για τα τέσσερα χρόνια από τον σεισμό στο Αρκαλοχώρι

“Τέσσερα χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό κι όμως δεν έχει αλλάξει τίποτα!” επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση το ΚΚΕ Ηρακλείου, κάνοντας λόγο για μεγάλα προβλήματα και πραγματικές αιτίες της καταστροφής που επιμένουν.

Όπως αναφέρουν αναλυτικά:

«Βρισκόμαστε τέσσερα χρόνια από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου στο Αρκαλοχώρι και είναι σαν να μη πέρασε μια μέρα! Ο λαός της περιοχής χόρτασε από κούφια λόγια και τις υποσχέσεις της κυβέρνησης περί «ανοικοδόμησης» και πλήρης «αποκατάστασης». Τέσσερα χρόνια μετά, οι τραγικές συνέπειες παραμένουν στη ζωή των κατοίκων. Ο σεισμόπληκτος λαός των Δήμων Μινώα Πεδιάδας και Αρχανών – Αστερουσίων με τσακισμένο εισόδημα, χωρίς ουσιαστικά μέτρα στήριξης, απροστάτευτος, παλεύει να επιβιώσει πάνω στα συντρίμμια που άφησε το χτύπημα του Εγκέλαδου. Αυτό γιατί τα αίτια των προβλημάτων που ανάδειξε με τραγικό τρόπο ο σεισμός, παραμένουν ακόμα στον τόπο μας! Παραμένει η πολιτική που λογαριάζει τις ανάγκες μας ως κόστος και βάζει στο ζύγι τις ανθρώπινες ζωές, τη λαϊκή περιουσία, την προστασία του περιβάλλοντος με τις κάθε φορά «αντοχές της οικονομίας», τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό άλλωστε εκφράζεται με χίλιους δύο τρόπους από το στόμα της κυβέρνησης αφού βρισκόμαστε λίγες μέρες από την ΔΕΘ όπου το καλάθι ήταν γεμάτο με μέτρα-παροχές και “μεταρρυθμίσεις” για τους επιχειρηματικούς ομίλους, ιδιαίτερα εκείνους που ετοιμάζονται να “ξεκοκαλίσουν” τα κονδύλια της πολεμικής οικονομίας και των εξοπλισμών. Ενώ για τον λαό όλα αυτά προμηνύουν επιδείνωση της θέσης του, ενώ και όσα παρουσιάζονται ως “παροχές” αποτελούν είτε μια ελάχιστη επιστροφή από την τεράστια φοροληστεία από την οποία προκύπτουν τα θηριώδη πλεονάσματα είτε “αδειανό πουκάμισο”.

Όσα βιώνει ο λαός από τη μία και τα κέρδη-ρεκόρ των εισηγμένων στο χρηματιστήριο, των τραπεζών, των ενεργειακών ομίλων, των σούπερ μάρκετ, των βιομηχάνων της πολεμικής οικονομίας από την άλλη, αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, δηλαδή της ανάπτυξης που ευαγγελίζονται κυβέρνηση και κόμματα του συστήματος, της άδικης καπιταλιστικής ανάπτυξης, που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε νέα κρίση, την οποία θα επιχειρήσουν να φορτώσουν και πάλι στον λαό, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται και η πλήρης ανυπαρξία ενός ολοκληρωμένου κρατικού σχεδίου για πλήρη αποκατάσταση των ζημιών, πλήρη αποζημίωση των πληγέντων, αντισεισμική προστασία, ανοικοδόμηση της περιοχής σε όφελος του λαού. Όταν ακόμη και μέχρι σήμερα 160 οικογένειες στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας που ζουν σε οικίσκους και άλλες τόσες ζουν μέσα σε επικίνδυνα (χαρακτηρισμένα κίτρινα) σπίτια, γιατί πλέον δεν αντέχουν τις συνθήκες στους οικίσκους. Ενώ συνεχίζουν να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ 650-700 παιδιά.

Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και το κυβερνητικό σχέδιο της «ανοικοδόμησης του Αρκαλοχωρίου» που επιδιώκει να μετατρέψει την καταστροφή σε ευκαιρία για νέες επενδύσεις. Αποτυπώνεται στις κατευθύνσεις του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Πρόκειται για το πολιτικό, νομικό, τεχνικό εργαλείο από την πλευρά της κυβέρνησης για την ανοικοδόμηση και ανάπτυξη της περιοχής για τα συμφέροντα των λίγων, με επίκεντρο την επένδυση για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου Καστελλίου, οδικούς άξονες που θα υπηρετούν το τουριστικό κεφάλαιο, στη σύνδεση Ηρακλείου-αεροδρομίου Καστελλίου-Χερσονήσου με τον νέο ΒΟΑΚ, αλλά και επενδύσεις ΑΠΕ στην περιοχή, με αφορμή και πρόσχημα την κατάσταση που διαμόρφωσε ο καταστροφικός σεισμός. Ακόμα και το μνημείο στον λόφο Παπούρα σχεδιάζουν να θυσιάσουν στον βωμό των συμφερόντων των μονοπωλιακών ομίλων που θα εκμεταλλεύονται το νέο αεροδρόμιο.

Τα παχιά λόγια της κυβέρνησης μέχρι και σήμερα, πως στηρίζει την περιοχή, είναι κοροϊδία! Πώς, άραγε, θα καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες τους οι σεισμόπληκτοι με το κύμα ακρίβειας, τις τιμές-σοκ του ρεύματος, τα συσσωρευμένα χρέη; Με τα ψίχουλα – παροχές; Με τη βαρβαρότητα του κράτους που τους αφήνει απροστάτευτους ακόμη και σε πλειστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων και δεσμεύσεις των λογαριασμών αρωγής; Με το να πληρώνουν πλέον το ηλεκτρικό ρεύμα και στους οικίσκους και μάλιστα πανάκριβο, ενώ ήδη πληρώνουν τους λογαριασμούς (ρεύματος, νερού) στα γκρεμισμένα σπίτια τους;

Έχουν το θράσος να λένε πως προχωράνε οι αποζημιώσεις και αποκαταστάσεις των ζημιών, την ώρα που υπάρχουν πληγέντες και ακίνητα που παραμένουν εκτός αποζημιώσεων, που κι αυτές δίνονται με το σταγονόμετρο, ενώ το ύψος τους δεν επαρκεί για να καλύψει το κόστος της ανοικοδόμησης, σπρώχνοντας στον τραπεζικό δανεισμό, που ούτε αυτός δεν είναι εφικτός τελικά, κάτι που κάνει την ανοικοδόμηση απαγορευτική για την πλειοψηφία! Η κυβέρνηση αφήνει υποστελεχωμένες τις αρμόδιες υπηρεσίες προώθησης των όποιων αποζημιώσεων (ΤΑΕΦΚ), δεν στηρίζει τους Δήμους για ενίσχυση των πολεοδομιών, των τεχνικών υπηρεσιών και επαρκή κρατική χρηματοδότηση με αποτέλεσμα από τους περίπου 3300 φακέλους στο τελικό στάδιο την έγκρισης να έχουν μπει μόνο το 10%!. Ταυτόχρονα, δεν έχει παρθεί ούτε ένα μέτρο ολοκληρωμένης αντισεισμικής θωράκισης!

Η πολιτική όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων αλλά και η επιλεκτική ανικανότητα του κράτους να στηρίζει τον λαό είναι που άφησε ευάλωτο τον τόπο στις συνέπειες του Εγκέλαδου! Η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει το αντιλαϊκό της έργο έχοντας τις πλάτες των ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ που στηρίζουν τον πυρήνα της πολιτικής της.

Ο λαός των Δήμων Μινώα Πεδιάδας και Αρχανών- Αστερουσίων, χρειάζεται τώρα να οργανώσει ξανά τον αγώνα του και να δώσει νέες μάχες για 100% αποζημιώσεις για όλους, για μέτρα αντισεισμικής θωράκισης, για να μείνει στον τόπο του, για να πάρει πίσω τη ζωή του!

Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να είναι πλάι στον αγωνιζόμενο και δοκιμαζόμενο λαό της περιοχής! Όπως υποσχέθηκε από την πρώτη μέρα. Θα συνεχίσει να βρίσκεται σταθερά και αταλάντευτα απέναντι σε αυτή την πολιτική που φέρνει νέα μεγάλα αδιέξοδα και απειλές για τον λαό και που δεν παίρνει από “rebranding” κάθε λογής νέων και παλιότερων δήθεν Μεσσιών, αλλά μόνο από ανατροπή και ριζική εκ βάθρων αλλαγή, μέσα από ένα μεγάλο, ταξικά προσανατολισμένο κίνημα σε αντικαπιταλιστική – αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση, το οποίο θα βάλει στο προσκήνιο τις πραγματικές σύγχρονες ανάγκες των πολλών, κόντρα στα κέρδη των λίγων εκμεταλλευτών».

Τέσσερα χρόνια μετά ο λαός της περιοχής έχει βγάλει συμπεράσματα, τον καλούμε να αφήσει στην άκρη τη λογική της «αναμονής». Αυτό που χρειάζεται σήμερα για να ξαναγεννηθεί η ελπίδα και η αισιοδοξία είναι ένα νέο αγωνιστικό ξεκίνημα. Γιατί μόνο λαός μπορεί να σώσει τον λαό, την περιουσία του, τον τόπο του, ενάντια στην πολιτική που θεωρεί τις ανάγκες μας κόστος και μας καταδικάζει να ζούμε στα συντρίμμια!».