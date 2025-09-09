menu
29 C
Chania
Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Το Κίεβο υπέβαλε επίσημα αίτημα στο ΔΝΤ για ένα νέο πρόγραμμα δανεισμού

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Η Ουκρανία ζήτησε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης καθώς ο πόλεμος με την Ρωσία συνεχίζεται, διατηρώντας τις στρατιωτικές δαπάνες υψηλές, δήλωσε σήμερα η πρωθυπουργός της χώρας.

 

Η Ουκρανία δαπανά περίπου το 60% του συνολικού προϋπολογισμού της για να χρηματοδοτήσει την πολεμική προσπάθεια και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική υποστήριξη των δυτικών της συμμάχων για να καλύψει το κόστος των συντάξεων, τους μισθούς στον δημόσιο τομέα και τις ανθρωπιστικές δαπάνες.

 

«Οι εχθροπραξίες συνεχίζονται και το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2016 έχει καταρτιστεί, με δεδομένο ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμη» δήλωσε μέσω ανάρτησης της στην πλατφόρμα Χ η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

Η ίδια είπε ότι υπέβαλε επισήμως επιστολή προς το ΔΝΤ για ένα νέο πρόγραμμα δανειοδότησης, κατά την διάρκεια συνάντησης που είχε στο Κίεβο με τον επικεφαλής της αποστολής επιτήρησης του ΔΝΤ στην Ουκρανία Γκάβιν Γκρέι.

Οι ομάδες θα συνεχίσουν τις συνομιλίες για το εν λόγω πρόγραμμα τους επόμενους μήνες δήλωσε η Σβιριντένκο «με στόχο να διασφαλίσουμε μια θετική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ έως το τέλος του τρέχοντος έτους».

Η ίδια δεν ανέφερε το ποσό των χρημάτων τα οποία θα ζητήσει η κυβέρνηση στο πλαίσιο του νέου προγράμματος.

Η Ουκρανία έχει λάβει περίπου 10,6 δισεκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος Εκτεταμένης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης ύψους 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum