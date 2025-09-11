menu
To KΕΠΕΑ/ΚΠΕ Βάµου στην Πορτογαλία

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

■ Συµµετοχή σε σεµινάριο Erasmus + για την προώθηση της ψυχικής υγείας στα σχολεία

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάµου – Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βάµου), συµµετείχε µε την Αναπληρώτρια Υπεύθυνη  του Κέντρου, Κωνσταντίνα Παπαδογιαννάκη σε Σεµινάριο για την Προώθηση της ευεξίας και της ψυχικής υγείας των µαθητών στα σχολεία, στο Πόρτο της Πορτογαλίας.

 

Η µετακίνηση αυτή έγινε στα πλαίσια του προγράµµατος Erasmus+ KA1 (∆ιαπίστευση Erasmus+), το οποίο έχει εγκριθεί από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (Αρ. έγκρισης 2024-1-EL01-KA121-ADU-000221792) µε τη συγχρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στα πλαίσια του σχεδίου ∆ιαπίστευσης Erasmus+, τα µέλη της Παιδαγωγικής Οµάδας του ΚΠΕ Βάµου συµµετέχουν σε Σεµινάρια (∆οµηµένους Κύκλους Μαθηµάτων) σε ευρωπαϊκές χώρες.

Στο Πόρτο της Πορτογαλίας, το Σεµινάριο οργανώθηκε από το φορέα TEA – Training & Education Abroad σε συνεργασία µε τον ELA (Erasmus Learning Academy) και είχε θέµα «Προώθηση της ευεξίας και της ψυχικής υγείας των µαθητών στα σχολεία· στρατηγικές για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικό προσωπικό». Συµµετείχαν εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα, την Πολωνία, τη Ιταλία, την Τσεχία, τη Ισπανία, την Γερµανία, το Βέλγιο και την Σλοβενία.

Ειδικότερα, µε τη συµµετοχή µας στη δραστηριότητα κινητικότητας επικοινωνήσαµε, συνοµιλήσαµε, ενηµερωθήκαµε και αποκτήσαµε γνώσεις για τα παρακάτω θέµατα:

– Ψυχική υγεία στο σχολείο: ποιες είναι οι τρέχουσες προκλήσεις στην Ευρώπη

– Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση

– Βασικές αξίες και χαρακτηριστικά ενός σχολείου που προάγει την ψυχική υγεία

– Από την παιδική ηλικία έως την ενηλικίωση: στάδια ανάπτυξης και οι κύριες προκλήσεις

– Συνήθη προβλήµατα ψυχικής υγείας στο σχολείο και παράγοντες κινδύνου

– Πώς να οικοδοµήσουµε µια ευαισθητοποίηση για την ψυχική υγεία στην τάξη

-Πώς να δηµιουργήσουµε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον στην τάξη

– Ο ρόλος της συναισθηµατικής νοηµοσύνης, της ενσυναίσθησης (empathy)  και της ενεργητικής ακρόασης

– Πώς να βοηθήσουµε τους µαθητές µας να διαχειριστούν το άγχος και το στρες στο σχολείο

– Γνωστικές και συµπεριφορικές στρατηγικές για τη διαχείριση του στρες

– Μία από τις κύριες προκλήσεις: το φαινόµενο του εκφοβισµού και πώς να ευαισθητοποιήσουµε τον κόσµο σχετικά µε τον εκφοβισµό και τον διαδικτυακό εκφοβισµό

– Οφέλη της ενσυνειδητότητας στην προώθηση της ψυχικής υγείας

– Ενσυνειδητότητα στην τάξη: πώς να µειώσουµε το άγχος των µαθητών

– Τα θεραπευτικά οφέλη της ανταλλαγής ιστοριών

– Προγράµµατα ψυχικής υγείας των σχολείων

∆ραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητάς

∆ραστηριότητες δικτύωσης

– Ασκήσεις οικοδόµησης οµάδας

– Αξιολόγηση αναγκών και προσδοκιών

– Βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση της ευηµερίας και της ψυχικής υγείας στο σχολείο

– Πώς να δηµιουργήσετε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον τάξης

– Πρακτική δραστηριότητα: προώθηση της συναισθηµατικής επίγνωσης

– Πρακτική δραστηριότητα: ενίσχυση των σχέσεων εµπιστοσύνης και των ενσυναισθητικών αντιδράσεων

– Πρακτικές δραστηριότητες για την ευαισθητοποίηση σχετικά µε τον εκφοβισµό και τον διαδικτυακό εκφοβισµό

– Πώς να βοηθήσουµε τους µαθητές µας να διαχειριστούν το άγχος και το στρες στο σχολείο

– Γνωστικές και συµπεριφορικές στρατηγικές για τη διαχείριση του στρες

– Πρακτική δραστηριότητα: διαλογισµός ενσυνειδητότητας

– Πώς να µειώσετε το άγχος των µαθητών

– ∆ραστηριότητες για την προώθηση της συναισθηµατικής επίγνωσης, την ενίσχυση των σχέσεων εµπιστοσύνης και των ενσυναισθητικών αντιδράσεων και πρακτικών για την προώθηση της ευηµερίας και της ψυχικής υγείας στο σχολείο

Βέβαια, κατά τη διάρκεια της µετακίνησης πραγµατοποιήθηκαν δράσεις προσανατολισµού και πληροφορίες για τον χώρο και την πόλη και Πολιτιστικές δραστηριότητες στο Πόρτο.

Το Πόρτο (αναφερόµενο και Οπόρτο) είναι η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της Πορτογαλίας, µετά την πρωτεύουσα Λισσαβώνα. Τοποθετηµένη κατά µήκος των εκβολών του ποταµού Ντόρου (Douro), στα βόρεια της χώρας, είναι ένα από τα παλαιότερα Ευρωπαϊκά κέντρα και έχει ενταχθεί στον κατάλογο των Μνηµείων Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCO το 1996.

Με την συµµετοχή µας, επιτεύχθηκε ο Στόχος της εµπειρίας κινητικότητας που ήταν να  µας εφοδιάσει µε γνώσεις και δεξιότητες αναγκαίες για να αντιµετωπίσουµε τον κρίσιµο ρόλο που παίζουν τα σχολεία στην ενίσχυση της ευζωίας και της ψυχικής υγείας των εκπαιδευοµένων.

Η συµµετοχή σε προγράµµατα Erasmus+ αποτελεί µια µοναδική εκπαιδευτική και πολιτιστική εµπειρία που προωθεί την ειρηνική συνύπαρξη και αλληλοκατανόηση και βοηθάει στη βελτίωση της εκπαιδευτικής µας πρακτικής, ανοίγοντάς µας παράλληλα νέους ορίζοντες.

