Ο πρωθυπουργός κ. Κυρ. Μητσοτάκης έχει απόλυτο δίκιο για την εκλογή του θεοφιλέστατου Τίτου Ταµπακάκη ως νέου µητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου.

«Μια νέα εποχή ξεκινά στην εκκλησιαστική ιστορία της Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου και της Μητρόπολης Λάµπης, Συβρίτου και Σφακίων» δήλωσε στα «Χανιώτικα νέα» και προσέθεσε µε νόηµα: «…για το µήνυµα ισχυρής ενότητας δίκαιης ελπίδας που εξέπεµψαν σήµερα».

Η λέξη «κλειδί» στη δήλωση του πρωθυπουργού είναι η «ενότητα».

Κοινή επιδίωξη τόσο του Οικουµενικού Πατριαρχείου όσο και της εκλεγµένης κυβέρνησης της χώρας ήταν να µη διασαλευθεί η ενότητα του Πατριαρχείου µε την Εκκλησία της Κρήτης.

Αυτό ήταν το διακύβευµα αυτής της εκλογής για την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Κρήτης.

Και τα κατάφεραν.

Ο βίος µας θαλασσοδέρνεται, αλλά δεν κατακρηµνίζεται, θα µπορούσαµε να πούµε λίγο πιο παραστατικά.

Ένα καράβι είναι η Εκκλησία της Κρήτης, µε καπετάνιο την ορθόδοξη πίστη και τα εθνικά συµφέροντα.