Το καλαντάρι του Diamond League για το 2026

Έγινε γνωστό το πρόγραμμα του Diamond League για το 2026, χρονιά κατά την οποία η κορυφαία διοργάνωση του στίβου επιστρέφει για την 17η σεζόν της ιστορίας της. Οι καλύτεροι αθλητές στον κόσμο θα αγωνιστούν για να συγκεντρώσουν βαθμούς στα 14 μίτινγκ της σειράς, προκειμένου να πάρουν το «εισιτήριο» για τον τελικό, όπου θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν το βραβείο με το διαμάντι. Η «αυλαία» της νέας σεζόν θα ανοίξει στην Ασία και συγκεκριμένα στην Ντόχα στις 8 Μαΐου, ενώ, μετά το… πέρασμα από την Αφρική και το Ραμπάτ, το Diamond League έρχεται στην Ευρώπη. Ύστερα από τις… στάσεις σε Ρώμη, Στοκχόλμη, Όσλο και Παρίσι, τα μεγάλα αστέρια του παγκόσμιου στίβου θα κατευθυνθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον αγώνα στο Γιουτζίν. Στη συνέχεια η σειρά επιστρέφει στην Ευρώπη γι’ ακόμη πέντε μίτινγκ, προτού η χρονιά ολοκληρωθεί με τον διήμερο τελικό στις Βρυξέλλες το διήμερο 4-5 Σεπτεμβρίου.

Το καλαντάρι για το 2026:

8 Μαΐου – Ντόχα

16 Μαΐου – Σανγκάη

23 Μαΐου – Σιαμέν

31 Μαΐου – Ραμπάτ

4 Ιουνίου – Ρώμη

7 Ιουνίου – Στοκχόλμη

10 Ιουνίου – Όσλο

26 Ιουνίου – Παρίσι

4 Ιουλίου – Γιουτζίν

10 Ιουλίου – Μονακό

18 Ιουλίου – Λονδίνο

21 Αυγούστου – Λωζάννη

23 Αυγούστου – Σιλεσία

27 Αυγούστου – Ζυρίχη

4-5 Σεπτεμβρίου – Τελικός στις Βρυξέλλες