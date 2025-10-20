menu
Τοπικά

Το ΙΤΕ για την διεθνή ημέρα Τοπίου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΜΣ/ΙΤΕ) συμμετέχει στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Τοπίου που γιορτάζεται ετησίως στις 20 Οκτωβρίου, αναδεικνύοντας τις ερευνητικές του δραστηριότητες που συμβάλλουν στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και της κοινωνικής ευαισθητοποίησης για το Τοπίο.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η ημέρα αυτή καθιερώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο, το οποίο νοείται ως μία περιοχή της οποίας ο χαρακτήρας είναι αποτέλεσμα της δράσης και αλληλεπίδρασης των φυσικών και / ή ανθρώπινων παραγόντων. Στο προοίμιο της Σύμβασης αναγνωρίζεται ότι το τοπίο αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Δρ. Δημήτριο Αλεξάκη (Κύριο Ερευνητή), συντονίζει το Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα TOPIO (www.topioproject.eu – HORIZON–MSCA-SE-01 TOPIO) στο οποίο συμμετέχουν εννέα (9) εταίροι από έξι (6) Ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη των δυνατοτήτων που προσφέρει η Γεωπληροφορική και η Επιστήμη των πολιτών στη διαχρονική χαρτογράφηση και αξιολόγηση του αγροτικού και περι-αστικού τοπίου της Ευρώπης.

Έχει επίσης συντονίσει το ερευνητικό πρόγραμμα GEOLAND (www.geolandproject.eu) για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αντικείμενο την αξιολόγηση Τοπίου, στο πλαίσιο του προγράμματος Εrasmus+ ΚΑ220-HED.

Παράλληλα, αναπτύσσει το Παρατηρητήριο Τοπίου Κρήτης (Landscape Observatory of Crete), μια διεπιστημονική δομή που στοχεύει στη συστηματική παρακολούθηση, τεκμηρίωση και ερμηνεία των μεταβολών του τοπίου. Το Παρατηρητήριο λειτουργεί ως κέντρο αναφοράς για την έρευνα, την κατάρτιση ατλάντων τοπίου, τη συμμετοχική παρατήρηση, την ευαισθητοποίηση του κοινού και τη διασύνδεση επιστήμης, πολιτισμού και κοινωνίας, για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με το Κρητικό Τοπίο.

Η ημέρα αυτή στοχεύει να αναδείξει τη σημασία των τοπίων ως αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς, της ταυτότητας, της ευημερίας και της ποιότητας του περιβάλλοντος διαβίωσης και αποτελεί μια αφορμή για να αναστοχαστούμε τη σχέση μας με το Τοπίο, να παρατηρήσουμε την ομορφιά και την πολυπλοκότητά του και να δεσμευτούμε για τη διατήρηση και την υπεύθυνη διαχείρισή του προς όφελος των σημερινών και των μελλοντικών γενεών»

