Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου, 2025
Διεθνή

Το Ισραήλ θα απελάσει τους επιβάτες του στολίσκου της Γάζας – Διεθνείς αντιδράσεις

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα το μεσημέρι ότι οι επιβάτες των σκαφών του διεθνή στολίσκου για τη Γάζα, σκάφη που αναχαιτίστηκαν στη Μεσόγειο, θα απελαθούν στην Ευρώπη, προσθέτοντας ότι κανένα από τα πλοία δεν κατάφερε να σπάσει τον αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα.

Η νηοπομπή του «Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) είχε ξεκινήσει από την Ισπανία στις αρχές Σεπτεμβρίου με στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα. Συμμετείχαν σε αυτήν περίπου 45 σκάφη, με εκατοντάδες φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές από περισσότερες από 40 χώρες του κόσμου.

Ο εγγονός του Νέλσον Μαντέλα και πρώην μέλος του νοτιοαφρικανικού κοινοβουλίου, ο Μάντλα Μαντέλα, η Σουηδέζα ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η παλαιστινιακής καταγωγής γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν και η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης συμμετείχαν σε αυτήν τη δράση με δεδηλωμένο στόχο «να σπάσει ο ναυτικός αποκλεισμός της Γάζας» και να παρασχεθεί «ανθρωπιστική βοήθεια σε έναν πολιορκημένο πληθυσμό που βρίσκεται αντιμέτωπος με λιμό και γενοκτονία».

Χθες βράδυ Τετάρτης, το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό άρχισε να αναχαιτίζει τα σκάφη αφού προειδοποίησε τα πληρώματα ότι εισέρχονταν σε ύδατα τα οποία το Ισραήλ διεκδικεί τον έλεγχο.

«Κανένα από τα προκλητικά γιοτ της Hamas-Sumud δεν κατάφερε να εισέλθει σε ενεργή ζώνη μάχης ή να σπάσει τον νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό», ανακοίνωσε σήμερα το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι «ένα τελευταίο σκάφος (…) παραμένει σε απόσταση». Αν αυτό το σκάφος «πλησιάσει, η προσπάθειά του να εισέλθει σε ενεργή ζώνη μάχης και να σπάσει τον αποκλεισμό θα αναχαιτιστεί επίσης», πρόσθεσε.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι επιβάτες του στολίσκου θα απελαθούν στην Ευρώπη.

«Οι επιβάτες της Hamas-Sumud που βρίσκονται στα γιοτ τους κατευθύνονται με ασφάλεια και ειρηνικά προς το Ισραήλ, όπου θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες απέλασης προς την Ευρώπη. Οι επιβάτες είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους», τόνισε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

 

Αντιδράσεις

 

Το Global Sumud καταδίκασε «μια παράνομη επίθεση» σε διεθνή ύδατα.

Η Χαμάς της οποίας η επίθεση στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 πυροδότησε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, έκανε λόγο για «έγκλημα πειρατείας».

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε την ισραηλινή επέμβαση κατά του στολίσκου, λέγοντας ότι αυτή «καταδεικνύει για ακόμη μια φορά τη βαρβαρότητα του Ισραήλ».

«Αυτή η επίθεση της ισραηλινής κυβέρνησης εναντίον αμάχων που έπλεαν σε διεθνή ύδατα κατέδειξε για άλλη μια φορά την τρέλα με την οποία τα γενοκτονικά στελέχη της προσπαθούν να αποκρύψουν τα εγκλήματά τους κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα» και αποκαλύπτει «για άλλη μια φορά τη βαρβαρότητα του Ισραήλ», κατήγγειλε ο Ερντογάν. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε «τρομοκρατική ενέργεια» την «επίθεση που πραγματοποίησαν οι ισραηλινές δυνάμεις» κατά των σκαφών και η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα μετά τη σύλληψη Τούρκων πολιτών που επέβαιναν στον διεθνή στολίσκο.

Η Γαλλία κάλεσε το Ισραήλ «να διασφαλίσει την ασφάλεια των συμμετεχόντων».

Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα κάλεσε το Ισραήλ να «απελευθερώσει αμέσως» φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένου του εγγονού του Νέλσον Μαντέλα.

Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι «σε αυτό το στάδιο» 22 πολίτες της που συμμετείχαν στον στολίσκο της Γάζας συνελήφθησαν από το Ισραήλ, αποστολή την οποία η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επέκρινε για άλλη μια φορά.

«Προφανώς, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διασφαλίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην Ιταλία το συντομότερο δυνατό», δήλωσε η Μελόνι στο περιθώριο της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής της Κοπεγχάγης. «Τούτου λεχθέντος (…) εξακολουθώ να πιστεύω ότι όλα αυτά δεν ωφελούν τον παλαιστινιακό λαό», πρόσθεσε.

Η Γερμανία κάλεσε το Ισραήλ να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των μελών του στολίσκου. «Είμαστε σε επαφή με την ισραηλινή κυβέρνηση και την καλέσαμε να τηρήσει τις υποχρεώσεις της βάσει του διεθνούς δικαίου και να ενεργήσει αναλογικά. Ζητήσαμε επίσης να διασφαλιστεί η προστασία όλων των επιβαινόντων, και, απ’ όσο γνωρίζουμε, αυτό έχει γίνει», δήλωσε ο εκπρόσωπος του γερμανικού ΥΠΕΞ. Πρόσθεσε ότι η γερμανική πρεσβεία στο Ισραήλ προσπαθεί να επικοινωνήσει με τυχόν εμπλεκόμενους Γερμανούς υπηκόους.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο ανακοίνωσε την απέλαση της ισραηλινής διπλωματικής αντιπροσωπείας από τη χώρα του.

