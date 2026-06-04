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Το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στον Λίβανο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Το Ισραήλ πραγματοποιεί σήμερα επιδρομές στο νότιο Λίβανο και ανακοίνωσε πως επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να πλήξει τη Βηρυτό, μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση στην Ουάσινγκτον μιας συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός με την προϋπόθεση ότι θα «σταματήσουν πλήρως» τα πυρά της Χεζμπολάχ.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL, FINUL) ανακοίνωσε το πρωί ότι ένας Κυανόκρανος σκοτώθηκε και δύο άλλοι τραυματίσθηκαν σε επίθεση που σημειώθηκε αργά χθες, Τετάρτη, το βράδυ. Πηγή στις δυνάμεις ασφαλείας ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι στοχοθετήθηκε η βάση της UNIFIL στο Ιμπλ αλ Σακί.

Ο φιλοϊρανικός σχηματισμός δεν έχει αντιδράσει σε πρώτο χρόνο στη συμφωνία που ανακοινώθηκε στο τέλος των συνομιλιών, οι οποίες διεξήχθησαν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ, χώρες οι οποίες δεν διατηρούν διπολωματικές σχέσεις.

Αυτή η «διακήρυξη αρχών», όπως τη χαρακτήρισε ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς, προβλέπει σύμφωνα με τον ίδιο για το νότιο Λίβανο «ότι ο στρατός, στο στάδιο αυτό, συνεχίζει τα πυρά του και τις επιχειρήσεις του επί του πεδίου» και παραμένει μέσα στη μεθοριακή «ζώνη ασφαλείας», «περιλαμβανομένου του τομέα του Μποφόρ και χωρίς την επιστροφή του (λιβανικού) πληθυσμού».

Η συμφωνία προβλέπει επίσης «ελευθερία δράσης του Ισραήλ, με την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών, για να πλήττει τη Βηρυτό ως απάντηση σε πυρά εναντίον των ισραηλινών οικισμών και του ισραηλινού εδάφους», υποστήριξε ο υπουργός.

Ο ισραηλινός στρατός επανέλαβε σήμερα τη διαταγή του για την εκκένωση ολόκληρης της ζώνης νότια του ποταμού Ζαχράνι, ο οποίος ρέει σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων βορείως των συνόρων, επειδή τα στρατεύματά του «συνεχίζουν να στοχοθετούν» σ’ αυτό τον τομέα υποδομές της Χεζμπολάχ.

Το ANI, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, ανακοίνωσε επιδρομές ισραηλινών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε οικισμούς του νότιου Λιβάνου, διευκρινίζοντας ότι ένα ζευγάρι και η κόρη του τραυματίσθηκαν από πλήγμα στο αυτοκίνητό τους.

Μερικές ώρες νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει πως «διείσδυση εχθρικού αεροσκάφους» προκάλεσε αεροπορικό συναγερμό σε χωριό του βόρειου Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός εξαρτάται από την «πλήρη παύση» των πυρών της Χεζμπολάχ και από «την εκκένωση» της ζώνης νότια του ποταμού Λιτάνι, ο οποίος ρέει σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων βόρεια των συνόρων με το Ισραήλ, από τα μέλη του φιλοϊρανικού κινήματος.

Σύμφωνα με τον Κατς, η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία εκεί μιας «αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης».

Το κείμενο περιέχει ασάφειες, όπως η αναφορά στη δημιουργία «πιλοτικών ζωνών στις οποίες οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις θα ασκούν αποκλειστικό έλεγχο», χωρίς περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ χαρακτήρισε «σοβαρό λάθος» τη συμφωνία αυτή.

Από την πλευρά του, ο Μαχμούντ Κομάτι, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ, είχε διαβεβαιώσει προχθές, Τρίτη, ότι ο σχηματισμός του, ο οποίος απορρίπτει τις διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον, δεν θα δεχόταν μια «μερική κατάπαυση του πυρός» με το Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την περασμένη νύκτα την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στο λιβανικό έδαφος.

 

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