Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου, 2025
Διεθνή

To Ισραήλ επισκέπτεται ο Αμερικανός ΥΠΕΞ

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο Αμερικανός υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έφτασε σήμερα στο Ισραήλ, σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων (AFP).

Μία ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, αναφέρει ότι μετά από το Ισραήλ ο Ρούμπιο θα επισκεφτεί τη Βρετανία, ολοκληρώνοντας το ταξίδι του στις 18 Σεπτεμβρίου.

Στο Ισραήλ, ο Αμερικανός υπουργός των Εξωτερικών θα μεταφέρει τις προτεραιότητες της Ουάσινγκτον για τον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς, αλλά και για ευρύτερα ζητήματα που είναι σχετικά με την ασφάλεια της Μέσης Ανατολής, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση των ΗΠΑ στην ασφάλεια του Ισραήλ.

Παράλληλα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα δώσει έμφαση στους κοινούς στόχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ: για τη διασφάλιση ότι η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει ξανά στη Γάζα, αλλά και για την απελευθέρωση των ομήρων.

Στη διάρκεια της επίσκεψης θα συζητηθούν με την ηγεσία του Ισραήλ, οι επιχειρησιακοί στόχοι και οι αντικειμενικοί σκοποί της πολεμικής επιχείρησης Άρματα του Γεδεών ΙΙ, αλλά και η δέσμευση της Ουάσινγκτον για την καταπολέμηση ενεργειών που στρέφονται κατά του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης και της μονομερούς αναγνώρισης ενός Παλαιστινιακού Κράτους που ανταμείβει την τρομοκρατία της Χαμάς, αλλά και νομικών ενεργειών εκφοβισμού στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Παράλληλα, ο Ρούμπιο στο Ισραήλ θα συναντηθεί με τις οικογένειες των ομήρων, υπογραμμίζοντας ότι η επιστροφή τους, παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για την αμερικανική κυβέρνηση.

Το ταξίδι του Αμερικανού υπουργού των Εξωτερικών θα συνεχιστεί στη Βρετανία, όπου ο Ρούμπιο θα ενταχθεί στην αμερικανική προεδρική αποστολή για τη δεύτερη επίσημη επίσκεψη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (16-18 Σεπτεμβρίου).

Ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με την υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας, Ιβέτ Κούπερ με την οποία θα συζητήσει το διμερές πλαίσιο συνεργασίας των ΗΠΑ και της Βρετανίας για την αντιμετώπιση σημαντικών διεθνών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, των προληπτικών ενεργειών για τη μη απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν, της απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, αλλά και του ανταγωνισμού με την Κίνα.

 

