Το Ισραήλ δηλώνει ότι «εξόντωσε» τον αρχηγό του πολεμικού ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς ανακοίνωσε σήμερα ότι ο στρατός «εξόντωσε» τον αρχηγό του πολεμικού ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν, σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από το γραφείο του.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο ισραηλινός στρατός «εξόντωσε τον αρχηγό του πολεμικού ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, που ήταν άμεσα υπεύθυνος για τη ναρκοθέτηση και τον αποκλεισμό του Στενού του Χορμούζ», δήλωσε ο Κατς, ορκιζόμενος στους επικεφαλής των Φρουρών, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ότι θα «συνεχίσουμε να σας κυνηγάμε έναν προς έναν».