Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολάχ με πλήγμα στη Βηρυτό

Το Ισραήλ ανακοίνωσε,όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ότι σκότωσε τον ανιψιό και προσωπικό γραμματέα του Ναΐμ Κάσεμ, του ηγέτη της σιιτικής φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ χθες κατά την διάρκεια αεροπορικής επίθεσης στην Βηρυτό.

«Χθες, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε πλήγμα στην περιοχή της Βηρυτού και εξόντωσε τον Αλί Γιουσούφ Χαρσί, προσωπικό γραμματέα και ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολάχ», αναφέρεται στην στρατιωτική ανακοίνωση όπου διευκρινίζεται ότι ήταν «στενός συνεργάτης και προσωπικός σύμβουλος» του Ναΐμ Κάσεμ και «έπαιζε κεντρικό ρόλο στην διαχείριση και την ασφάλεια του γραφείου του».