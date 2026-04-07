Το Ιράν θέτει όρους για μία ειρηνευτική συμφωνία διαρκείας με τις ΗΠΑ

Το Ιράν έχει θέσει όρους για συνομιλίες με στόχο μία διαρκή ειρήνη με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε σήμερα στο Reuters, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Ανάμεσά τους, η άμεση κατάπαυση των επιθέσεων, εγγυήσεις ότι οι επιθέσεις δεν θα επαναληφθούν και καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές.

Ο ιρανός αξιωματούχος διευκρίνισε ότι η Τεχεράνη απορρίπτει οποιαδήποτε προσωρινή κατάπαυση του πυρός.

Μία συμφωνία για διαρκή ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να επιτρέπει στο Ιράν να ζητά τέλη για τα πλοία που θα διασχίζουν το Στενό του Ορμούζ, τέλη που θα εξαρτώνται από τον τύπο του πλοίου, το φορτίο του και τις επικρατούσες συνθήκες.