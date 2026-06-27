Το Ιράν λέει πως έπληξε στόχους που συνδέονται με τις ΗΠΑ έπειτα από αμερικανικές επιθέσεις

Το Ιράν δήλωσε, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ότι έπληξε στόχους που συνδέονται με τις δυνάμεις των ΗΠΑ σε απάντηση αμερικανικών αεροπορικών πληγμάτων στις νότιες ακτές του, που όπως είπε παραβίασαν τον Χάρτη του ΟΗΕ και το μνημόνιο για το τέλος του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με δήλωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζονται οι στόχοι ούτε το πού βρίσκονται.

Το Ιράν “καταδικάζει σθεναρά τα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές τρομοκρατικές ένοπλες δυνάμεις τη νύχτα της Παρασκευής, 26 Ιουνίου, εναντίον πολλών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στις νότιες ακτές του Ιράν”, ανέφερε η ανακοίνωση του ιρανικού ΥΠΕΞ.

Τα πλήγματα αυτά “συνιστούν κατάφωρη παραβίαση της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και κατάφωρη παραβίαση της παραγράφου 1 του πρωτοκόλλου συμφωνίας” που επιτεύχθηκε στα μέσα Ιουνίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προστίθεται στην ανακοίνωση της ιρανικής διπλωματίας.