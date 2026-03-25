menu
13.3 C
Chania
Τετάρτη, 25 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Το Ιράν λέει ότι εκτόξευσε πυραύλους κατά του αεροπλανοφόρου «Abraham Lincoln»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Tο Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πυραύλους κρουζ προς την κατεύθυνση του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln, ενώ προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα αντίστοιχα πλήγματα.

Οπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πύραυλοι ανάγκασαν το αεροπλανοφόρο που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή του Κόλπου «να αλλάξει θέση».

«Παρακολουθούμε συνεχώς» τις κινήσεις του Abraham Lincoln, προειδοποίησε ο διοικητής του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού ναύαρχος Σαχράμ Ιρανί, σημειώνοντας ότι «μόλις αυτός ο εχθρικός στόλος εισέλθει στην εμβέλεια των πυραυλικών μας συστημάτων, θα αποτελέσει στόχο ισχυρών πληγμάτων από το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη «παρακολουθεί στενά όλες τις κινήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή, ειδικά τις αποστολές στρατευμάτων».

«Αυτό που κατέστρεψαν οι στρατηγοί, δεν μπορούν να το διορθώσουν οι στρατιώτες· αντίθετα, θα πέσουν θύματα των παραληρημάτων του Νετανιάχου» ανέφερε σε ανάρτησή του στο X. «Μην δοκιμάζετε την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τη γη μας».

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum