Το Ιράν λέει ότι εκτόξευσε πυραύλους κατά του αεροπλανοφόρου «Abraham Lincoln»

Tο Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πυραύλους κρουζ προς την κατεύθυνση του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln, ενώ προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα αντίστοιχα πλήγματα.

Οπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πύραυλοι ανάγκασαν το αεροπλανοφόρο που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή του Κόλπου «να αλλάξει θέση».

«Παρακολουθούμε συνεχώς» τις κινήσεις του Abraham Lincoln, προειδοποίησε ο διοικητής του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού ναύαρχος Σαχράμ Ιρανί, σημειώνοντας ότι «μόλις αυτός ο εχθρικός στόλος εισέλθει στην εμβέλεια των πυραυλικών μας συστημάτων, θα αποτελέσει στόχο ισχυρών πληγμάτων από το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη «παρακολουθεί στενά όλες τις κινήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή, ειδικά τις αποστολές στρατευμάτων».

«Αυτό που κατέστρεψαν οι στρατηγοί, δεν μπορούν να το διορθώσουν οι στρατιώτες· αντίθετα, θα πέσουν θύματα των παραληρημάτων του Νετανιάχου» ανέφερε σε ανάρτησή του στο X. «Μην δοκιμάζετε την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τη γη μας».