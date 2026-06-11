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Το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ – Κλειστό το Ορμούζ σύμφωνα με την Τεχεράνη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν, που ανακοίνωσε πως προχώρησε σε αντίποινα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν και διεμήνυσε πως στο εξής όλα τα πλοία που αποπειρώνται να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ θα θεωρούνται στόχοι.

Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί, που έβαλαν στο στόχαστρο «στρατιωτικές εγκαταστάσεις επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας», σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού των ΗΠΑ, εξαπολύθηκαν αφού ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Τεχεράνη πως υπεκφεύγει στη διαπραγμάτευση για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Ήμασταν αληθινά κοντά στη σύναψη συμφωνίας, αλλά δεν σταματούν να μας παραπλανούν, μας περνάνε για κορόιδα», εξεμάνη ο πρόεδρος των ΗΠΑ απευθυνόμενος στον Τύπο χθες.

Ο αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ από την πλευρά του έκρινε ότι το Ιράν «παίζει τη γάτα και το ποντίκι» στις συνομιλίες. «Αν πρέπει να διαπραγματευτούμε ρίχνοντας βόμβες, θα διαπραγματευτούμε με τις βόμβες, κι είμαστε πολύ προικισμένοι σε αυτό», απείλησε.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν ήδη ανταλλάξει πλήγματα τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ την 8η Απριλίου, έπειτα από πέντε εβδομάδες πολέμου, και στη θεωρία δεν έχει τερματιστεί.

Ακούστηκαν εκρήξεις τις πρώτες πρωινές στη νήσο Κεσμ, στη Μινάμπ, στη Σιρίκ και στο λιμάνι της Μπαντάρ Αμπάς, στον νότο, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Σε αντίποινα για τα νέα αμερικανικά πλήγματα, οι Φρουροί της Επανάστασης –ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν– ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσαν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον των στρατιωτικών βάσεων Αλί ας Σαλέμ και Άχμαντ αλ Τζάμπερ, στο Κουβέιτ, και στην αεροπορική βάση Σεΐχης Ίσα, στο Μπαχρέιν. Νωρίτερα ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι στοχοποιήθηκε επίσης το γενικό αρχηγείο του αμερικανικού 5ου στόλου στο Μπαχρέιν με drones και ότι επλήγησαν κεραίες τηλεπικοινωνιών και ραντάρ συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας Patriot.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε μέσω X ότι ενεργοποιήθηκαν σειρήνες συναγερμού. Στο Κουβέιτ ο στρατός ανακοίνωσε ότι αντιμετώπιζε «εναέριους εχθρικούς στόχους» και η αρχή (σ.σ. η υπηρεσία) πολιτικής αεροπορίας ότι κλείνει «προσωρινά» τον εναέριο χώρο του μικρού εμιράτου.

Η Τεχεράνη προειδοποίησε πως στο εξής θα βάζει στο στόχαστρο οποιοδήποτε πλοίο αποπειράται να διασχίσει το στενό του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας καθώς μέσω αυτού εξάγεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου με προορισμό τις διεθνείς αγορές.

«Κόλαση»

«Έπειτα από επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από τον αμερικανό εχθρό, το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεοτέρας διαταγής», ανέφερε το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης. «Κανένα πλοίο δεν πρέπει να φύγει από το αγκυροβόλιό του στον περσικό κόλπο και στη θάλασσα του Ομάν. Κάθε προσέγγιση στο στενό του Ορμούζ θα θεωρηθεί συνεργασία με τον εχθρό», διεμήνυσε.

Παράλληλα το πολεμικό ναυτικό της Ισλαμικής Δημοκρατίας ανέφερε πως «έπληξε» δυο σκάφη που αποπειράθηκαν να περάσουν από το στενό, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

«Κάνετε επικίνδυνο το ιερό στενό του Ορμούζ; Θα κάνουμε την περιοχή κόλαση για σας», απείλησε ο διοικητής της αεροπορίας των Φρουρών της Επανάστασης Σαρντάρ Μουσαβί.

Η Ουάσιγκτον –που επιβάλλει αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών» διέψευσε ότι το στενό είναι κλειστό.

«Εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από το στενό του Ορμούζ απόψε», διαβεβαίωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Διέψευσε επίσης ότι χτυπήθηκαν αμερικανικά πλοία.

Η επιδείνωση της κατάστασης στον Κόλπο συνεχίζει να αυξάνει τα κόστη της ενέργειας. Νωρίτερα η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατέγραφε άνοδο 1,7% στα 94,68 δολάρια και αυτή της αμερικανικής ποικιλίας WTI άνοδο 2% στα 91,84 δολάρια.

Στο άλλο κύριο θέατρο του πολέμου, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παρότρυνε χθες τους πολίτες του Λιβάνου να συμμετάσχουν στον πόλεμο εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, επιχειρηματολογώντας πως η χώρα είναι «τεθεί υπό ομηρία» της παράταξης αυτής, που πρόσκειται στο Ιράν.

Έπειτα από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Βηρυτό, αρχικά το Ιράν και κατόπιν το Ισραήλ αντάλλαξαν πλήγματα την Κυριακή και τη Δευτέρα, για πρώτη φορά αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Τεχεράνη και στην Ουάσιγκτον την 8η Απριλίου.

Η Τεχεράνη απαιτεί ο Λίβανος, όπου ενεπλάκησαν σε νέο πόλεμο τη 2η Μαρτίου το Ισραήλ με τον σύμμαχό της, τη Χεζμπολά, να συμπεριληφθεί στην πιθανή συμφωνία με τις ΗΠΑ προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Κάπου 3.700 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο αφότου ξέσπασε ο νέος πόλεμος, σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου Υγείας στη Βηρυτό.

 

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