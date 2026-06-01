Το Ιράν διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις ΗΠΑ

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των μεσολαβητών εξαιτίας των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν εξαιτίας της αύξησης των εντάσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, την ώρα που οι δύο χώρες εμφανίζουν διάσταση απόψεων σχετικά με τους όρους μίας συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο και μετά τις αμοιβαίες επιθέσεις κατά την διάρκεια του σαββατοκύριακου.

Στις 16.30 ώρα Ελλάδος, η τιμή του Brent, παραδόσεως Αυγούστου, αυξήθηκε κατά 4,92% στα 95,60 δολάρια/βαρέλι, αφού προηγουμένως ξεπέρασε για λίγη ώρα το +5%.

Ταυτόχρονα, το αμερικανικό West Texas, παραδόσεως Ιουλίου, αυξανόταν κατά 5,94% στα 92,55 δολάρια.