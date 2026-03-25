Το Ιράν απορρίπτει τους όρους Τραμπ – Αυξάνονται οι νεκροί στη Μέση Ανατολή

Το Ιράν απορρίπτει τις δηλώσεις Τραμπ για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου την 26η μέρα από την έναρξη της αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης στην Τεχεράνη με τον εκπρόσωπο του αρχηγού των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων να δηλώνει ότι δεν πρόκειται να συνάψει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, «ούτε τώρα ούτε ποτέ».

Το Ιράν εξέτασε την πρόταση των ΗΠΑ να τερματίσει τον πόλεμο και θεωρεί τους όρους του υπερβολικούς.

Την είδηση μετέδωσε το ιρανικό κανάλι Press ‌TV που επικαλέστηκε έναν αξιωματούχο ο οποίος υποστήριξε ότι το ιράν θα τερματίσει τον πόλεμο μόνο σε χρόνο της επιλογής του και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Την ίδια ώρα, όπως μετέδωσε το ertnews, αυξάνονται οι νεκροί από τις εκατέρωθεν επιθέσεις.

Τουλάχιστον επτά είναι οι νεκροί και εννέα τραυματίες σε μια σειρά επιθέσεων των ΗΠΑ σε φιλοϊρανική πολιτοφυλακή στο Ιράκ. Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 23 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης σε τρεις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που στόχευσαν κοινότητες στο νότιο Λίβανο, με τους μαχητές της Χεζμπολάχ να στοχοποιούν ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα.