Το µήνυµα του Χριστού

«Είµαι το φως του κόσµου, όποιος µε ακολουθήσει δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει αιώνια ζωή».

Ας αφήσουµε το φως να λάµψει στις καρδιές µας. Ο Χριστός που µας παρακολουθεί και γνωρίζει τα πάντα για εµάς δεν έρχεται στη ζωή µας ως δικαστής ούτε ως τιµωρός. Ξέρει και καταλαβαίνει όλη µας τη δυσκολία, όλο το βάρος που καλούµαστε να σηκώσουµε στους ώµους και όλη την απογοήτευση από έναν κόσµο που βασανίζεται βάναυσα από τον εαυτό του. Πίσω από τις σκιές και τις ανασφάλειες µας ο καθένας µας κρύβει µια διάθεση για ειρήνη και αγάπη στον κόσµο. Οι ψευδαισθήσεις µας και η µεγάλη χειραγώγηση που έχουµε υποστεί όµως, δεν µας επιτρέπουν να λειτουργήσουµε προς αυτήν την κατεύθυνση. Και όλο χτίζουµε τοίχους, όλο και πιο ψηλούς τοίχους. Όµως τώρα επιβάλλεται να σταµατήσουµε λίγο και να σκεφτούµε. Ο τυφλός αγώνας που κάνουµε για στόχους χωρίς αξία και σηµασία έχει µετατρέψει την βόλτα µας σε αυτή τη Γη σε πραγµατικό βασανιστήριο. Ο χρόνος που περνάει µην ξεχνάµε ποτέ ότι είναι µεγάλο ιερό δώρο και όχι εµπόρευµα. Η κρίση που µας συνοδεύει σε κάθε µας βήµα ας µείνει στην άκρη, γιατί αυτή είναι που µας εµποδίζει να δούµε καθαρό τον εαυτό µας και τους άλλους. Το αληθινό µεγαλείο δεν είναι στη δύναµη που ασκούµε επάνω στους άλλους ανθρώπους, αλλά στην προθυµία να τους υπηρετήσουµε ταπεινά. Όσο και αν προσπερνάµε τον πόνο του άλλου νοµίζοντας ότι δεν είναι δικός µας, τόσο θα υποφέρουµε. Το τραπέζι της ζωής είναι στρωµένο για όλους κι όταν κάποιος πεινάει τότε χάνεται όλη η ευλογία του γεύµατος.

Τις τελευταίες µέρες ο Ιησούς κάποια στιγµή στη διάρκεια του πασχαλινού γεύµατος, κάνει κάτι ασυνήθιστο, σηκώνεται, βάζει στην άκρη τα εξωτερικά του ρούχα και παίρνει µια πετσέτα. Μετά χύνει νερό σε µια λεκάνη που βρίσκεται εκεί. Κανονικά, ο οικοδεσπότης θα φρόντιζε να πλύνει κάποιος τα πόδια των καλεσµένων, ίσως ένας υπηρέτης. (Λουκάς 7:44)

Ο Ιησούς πλένει τα πόδια και των 12, µεταξύ αυτών και του Ιούδα του Ισκαριώτη. Αφού φοράει τα εξωτερικά του ρούχα και πλαγιάζει ξανά µπροστά στο τραπέζι, ρωτάει: «Καταλαβαίνετε τι έκανα σε εσάς; Εσείς µε αποκαλείτε “∆άσκαλο” και “Κύριο”, και µιλάτε σωστά, γιατί είµαι. Αν λοιπόν εγώ, ο Κύριος και ο ∆άσκαλος, έπλυνα τα πόδια σας, και εσείς οφείλετε να πλένετε ο ένας τα πόδια του άλλου. ∆ιότι έθεσα το υπόδειγµα για εσάς ώστε, όπως έκανα εγώ σε εσάς, έτσι να κάνετε και εσείς. Αληθινά, αληθινά σας λέω: Ο δούλος δεν είναι µεγαλύτερος από τον κύριό του ούτε ο απεσταλµένος µεγαλύτερος από εκείνον που τον έστειλε. Αν γνωρίζετε αυτά τα πράγµατα, ευτυχισµένοι θα είστε αν τα εκτελείτε».—Ιωάννης 13:12-17.

Το πλύσιµο των ποδιών δεν είναι ποιητική πράξη του παρελθόντος, αλλά προθυµία να χαµηλώσεις τα µάτια σου για να δεις την ανάγκη του αδερφού σου. Να βάλεις στην άκρη την περηφάνια σου και να ζητήσεις συγχώρεση από όσους πλήγωσες και από τον εαυτό σου. Αυτή είναι η αγάπη στην πράξη.