Το ηφαίστειο Κιλαουέα «ζωγραφίζει» ξανά τον ουρανό της Χαβάης

Νέα θεαματική έκρηξη σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή (15/2) στο ηφαίστειο Κιλαουέα της Χαβάης, με εντυπωσιακά σιντριβάνια λάβας να εκτοξεύονται εκατοντάδες μέτρα στον αέρα και πυκνά νέφη καπνού και τέφρας να υψώνονται πάνω από το Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων. Το φαινόμενο κατέγραψε σε βίντεο η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS).

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα με τους επιστήμονες, πρόκειται για το 42ο επεισόδιο εκρηκτικής δραστηριότητας από τις 23 Δεκεμβρίου 2024. Η έκρηξη ξεκίνησε στις 13:50 τοπική ώρα και διήρκεσε περίπου 9 ώρες και 48 λεπτά. Η λάβα από τον νότιο αεραγωγό έφθασε σε ύψος έως και 400 μέτρων, ενώ από τον βόρειο περίπου 300 μέτρων.

Το νέφος που σχηματίστηκε έφθασε τα 35.000 πόδια (περίπου 10.000 μέτρα) πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ωστόσο, δεν αναφέρθηκαν πτώσεις τέφρας σε κατοικημένες περιοχές.

Η δραστηριότητα εντοπίζεται εντός του κρατήρα Halemaʻumaʻu, όπου το Κιλαουέα παρουσιάζει διαλείπουσες εκρήξεις τους τελευταίους μήνες. Το ηφαίστειο βρίσκεται στο νησί Χαβάη, περίπου 322 χιλιόμετρα νότια της Χονολουλού, και θεωρείται ένα από τα πιο ενεργά στον κόσμο.

Καθώς έπεσε η νύχτα, οι ροές λάβας φώτισαν τον ουρανό, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αλλά και επιβλητικό θέαμα, που υπενθυμίζει τη συνεχή και δυναμική γεωλογική δραστηριότητα της περιοχής.