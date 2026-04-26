«Το Ιερόν της Τέχνης» της Σ. Φουντουλάκη, στο Ίδρυμα Μ. Κακογιάννης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
«Το Ιερόν της Τέχνης», είναι ο τίτλος της έκθεσης ζωγραφικής, της Σοφίας Φουντουλάκη, που θα ξεκινήσει, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, στις 6 Μαΐου, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Όπως αναφέρει για την έκθεση η ιστορικός της τέχνης Αννίτα Πατσουράκη, «η επιλογή των ζωγραφικών θεμάτων της Σοφίας Φουντουλάκη, παρουσιάζει σκεπτικό αναζήτησης και διάθεση ανανέωσης αντικατοπτρίζοντας την αυθεντική και πηγαία έμπνευση.

Χρησιμοποιεί τα παραδοσιακά τεχνικά μέσα της ζωγραφικής, δεν περιορίζεται στην αναπαράσταση, διαθέτει πολυδιάστατη εικαστική προσέγγιση και έχει καταφέρει επιτυχώς να αναγνωρίζεται η προσωπική εικαστική γραφή της.

Επιδέξια συνδυάζει και προσαρμόζει διαφορετικά στοιχεία και ποικιλία τεχνικού ύφους ανάλογα το θέμα και τη σωστή προσέγγιση του, ώστε το έργο της να αποκτά διαχρονικότητα. Χάραξη και ζωγραφική σε σκούρο υπόστρωμα και φόντο, υδατογραφίες έντονης φωτεινότητας».

Στα έργα της η καλλιτέχνιδα, συνεχίζει η κ. Πατσουράκη:«εισάγει γραμμές λευκές για καθαρά γραμμικά περιγράμματα, λεπτές, λιτές ώχρες, που αναδεικνύουν τη φόρμα δίνοντας την αίσθηση της αρχαϊκής διαχρονικότητας.

Διαθέτει δυναμική χειρονομία, η πινελιά της εναλλάσσει ρυθμούς, από ελεύθερη για να προσδίδει ενέργεια στη σύνθεση, σε ισορροπημένη και ήρεμη, έντονη, ορμητική και εξπρεσιονιστική για να αποπνέει μία στιβαρή ηρεμία.

Η Σοφία Φουντουλάκη εντυπωσιάζει με την πολύπλευρη δημιουργική προσωπικότητά της, το διττό γνωστικό πεδίο, την μέγιστη συνεισφορά σε πολιτιστικές συμμετοχές και κοινωνικές δράσεις.»

Η έκθεση στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Πειραιώς 206) θα διαρκέσει ως τις 24 Μαΐου.

