menu
30 C
Chania
Πέμπτη, 4 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤεχνολογία - Επιστήμη
Τεχνολογία - Επιστήμη

Το Ι.Τ.Ε. ανοίγει τον… φάκελο «Εξωγήινοι» : Είμαστε μόνοι στο σύμπαν;

Συντακτική Ομάδα
Συντακτική Ομάδα
0

Η πέμπτη εκδήλωση της καθιερωμένης σειράς δημόσιου διαλόγου «ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ» του ΙΤΕ, έχει τίτλο «Εξωγήινοι: Είμαστε μόνοι στο σύμπαν;» και επιχειρεί να ανοίξει τη συζήτηση γύρω από ένα από τα παλαιότερα και πιο συναρπαστικά ερωτήματα της ανθρωπότητας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, ώρα 20:00, στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού ΙΤΕ, Αβέρωφ & Ζωγράφου, στο Ηράκλειο.

Η σύγχρονη αστροφυσική αναπτύσσει ολοένα πιο εξελιγμένα εργαλεία για την ανίχνευση πιθανών ενδείξεων ζωής στο σύμπαν, επαναφέροντας δυναμικά στο δημόσιο πεδίο το ερώτημα της ύπαρξης εξωγήινης ζωής, Ταυτόχρονα, η λογοτεχνία, ο κινηματογράφος, τα μέσα ενημέρωσης και γενικώς η pop κουλτούρα συνεχίζουν να τροφοδοτούν τη συλλογική φαντασία με δυνητικούς εξωγήινους πολιτισμούς.

Τι γνωρίζουμε πραγματικά σήμερα για την πιθανότητα ζωής πέρα από τη Γη; Και γιατί το ερώτημα αυτό εξακολουθεί να μας συναρπάζει τόσο βαθιά;

Συνομιλούν:

  • Θοδωρής Γεωργακόπουλος,

Δημοσιογράφος, συγγραφέας

  • Βασιλική Παυλίδου,
    Καθηγήτρια Αστροφυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
    Διευθύντρια Ινστιτούτου Αστροφυσικής – ΙΤΕ, Διευθύντρια Αστεροσκοπείου Σκίνακα

Η συζήτηση είναι ανοιχτή στο κοινό και συντονίζεται από την Ανθή Στρατάκη, υπεύθυνη της δράσης.

Το βίντεο προώθησης της εκδήλωσης βρίσκεται εδώ: https://bit.ly/4vxOr5w

Το «Σημείο Επαφής» αποτελεί μια πρωτότυπη σειρά δημόσιων συζητήσεων, όπου ένας/μία επιστήμονας του ΙΤΕ και ένα καταξιωμένο άτομο από διαφορετικό επιστημονικό ή επαγγελματικό πεδίο συνομιλούν, προσφέροντας τη δική τους οπτική πάνω σε ένα κοινό θέμα.

Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της δράσης επικοινωνίας της επιστήμης του ΙΤΕ, υπό τον τίτλο «επικοινωνΙΤΕ» (επικοινωνία-κοινωνία-ΙΤΕ).

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum