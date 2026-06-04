Το Ι.Τ.Ε. ανοίγει τον… φάκελο «Εξωγήινοι» : Είμαστε μόνοι στο σύμπαν;

Η πέμπτη εκδήλωση της καθιερωμένης σειράς δημόσιου διαλόγου «ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ» του ΙΤΕ, έχει τίτλο «Εξωγήινοι: Είμαστε μόνοι στο σύμπαν;» και επιχειρεί να ανοίξει τη συζήτηση γύρω από ένα από τα παλαιότερα και πιο συναρπαστικά ερωτήματα της ανθρωπότητας.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, ώρα 20:00, στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού ΙΤΕ, Αβέρωφ & Ζωγράφου, στο Ηράκλειο.
Η σύγχρονη αστροφυσική αναπτύσσει ολοένα πιο εξελιγμένα εργαλεία για την ανίχνευση πιθανών ενδείξεων ζωής στο σύμπαν, επαναφέροντας δυναμικά στο δημόσιο πεδίο το ερώτημα της ύπαρξης εξωγήινης ζωής, Ταυτόχρονα, η λογοτεχνία, ο κινηματογράφος, τα μέσα ενημέρωσης και γενικώς η pop κουλτούρα συνεχίζουν να τροφοδοτούν τη συλλογική φαντασία με δυνητικούς εξωγήινους πολιτισμούς.
Τι γνωρίζουμε πραγματικά σήμερα για την πιθανότητα ζωής πέρα από τη Γη; Και γιατί το ερώτημα αυτό εξακολουθεί να μας συναρπάζει τόσο βαθιά;
Συνομιλούν:
- Θοδωρής Γεωργακόπουλος,
Δημοσιογράφος, συγγραφέας
- Βασιλική Παυλίδου,
Καθηγήτρια Αστροφυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Διευθύντρια Ινστιτούτου Αστροφυσικής – ΙΤΕ, Διευθύντρια Αστεροσκοπείου Σκίνακα
Η συζήτηση είναι ανοιχτή στο κοινό και συντονίζεται από την Ανθή Στρατάκη, υπεύθυνη της δράσης.
Το βίντεο προώθησης της εκδήλωσης βρίσκεται εδώ: https://bit.ly/4vxOr5w
Το «Σημείο Επαφής» αποτελεί μια πρωτότυπη σειρά δημόσιων συζητήσεων, όπου ένας/μία επιστήμονας του ΙΤΕ και ένα καταξιωμένο άτομο από διαφορετικό επιστημονικό ή επαγγελματικό πεδίο συνομιλούν, προσφέροντας τη δική τους οπτική πάνω σε ένα κοινό θέμα.
Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της δράσης επικοινωνίας της επιστήμης του ΙΤΕ, υπό τον τίτλο «επικοινωνΙΤΕ» (επικοινωνία-κοινωνία-ΙΤΕ).
Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.