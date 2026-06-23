Το γκρίζο νέφος της νέας εποχής και η διέξοδος της ελληνικότητας

Πέρα από Ανατολή και Δύση, πέρα από κάθε πολιτική Διχόνοια, πάνω από τις ex cathedra αναγγελίες των «αλυσοδεμένων» Επιστημόνων, η Ελλάδα ζητά τον ήλιο της, και επιστρέφει στο ξεκίνημά της, στην Αυτάρκεια της Αρετής και της Γνώσης.

Το νέφος της νέας εποχής, είναι πλέον πεντακάθαρα ορατό. Δεν γίνεται αντιληπτό από πληροφορίες, συνωμοσιολογίες, ή άλλες τακτικές παραπληροφόρησης. Είναι ορατό δια γυμνού οφθαλμού και μας δίνει τα πρώτα σημάδια της εξέλιξης που επαγγέλλεται. Είναι δύσοσμο, γκρίζο, και τόσο πυκνό που κόβεται με το μαχαίρι. Δεν διαλύεται, ήρθε για να μείνει. Φέρνει μαζί του όλα αυτά που προετοιμάστηκαν για να εξαθλιώσουν τον άνθρωπο. Φέρνει πολέμους, πολιτική, οικονομική και οικογενειακή απιστία, ακρίβεια και δυσβάστακτους φόρους. Κουβαλάει αυτά και όλα τα άλλα που σχεδιάστηκαν για να βάλουν τον άνθρωπο στο περιθώριο και να τον μεταλλάξουν σε κάτι άλλο από αυτό που φτιάχτηκε να είναι.

Στην Ελλάδα οι πολιτικοί μας μαλώνουν, διχογνωμούν, λογομαχούν, απειλούν, διαφωνούν, σε ένα περιβάλλον ύβρεων, αλληλοκαταγγελιών και ενεργειών που δεν δείχνουν ανθρώπους διατεθειμένους να δώσουν λύσεις, παρά μόνον κινήσεις εντυπωσιασμού και ανάλωσης του πολιτικού χρόνου.

Σε στιγμές κρίσεως, γυρνάμε το βλέμμα στο σπίτι μας και το σπίτι μας είναι η Ελλάδα. Θεωρώ απαραίτητη τούτη τη στιγμή στην Ελλάδα, την συστράτευση και συμβολή των Επιστημόνων, Ακαδημαϊκών, Καθηγητών, Πρυτάνεων, εκπροσώπων της κοινότητος των γραμμάτων και των τεχνών, σε μια προσπάθεια να ξαναβρεί η Ελλάδα την παιδεία της, την οικονομία που της πρέπει, την κυριαρχία της, την αξιοπρέπειά της, το φιλότιμό της και ότι άλλο καταπατήθηκε. Να δείξει δηλαδή η Ελλάδα, ότι θέλει να παραμείνει η Ελλάδα των πιστών και των ηρώων. Οι νέοι μας είναι μορφωμένοι με τίτλους σπουδών περισσότερους από κάθε άλλη χρονική στιγμή. Το εκπαιδευτικό σύστημα, παρά το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί επιμένουν πως είναι από τα καλύτερα του δυτικού κόσμου, παραμένει αλυσοδεμένο πίσω από τα κάγκελα.

Ας μην σκεφτούμε μειονεκτικά, ποιοι είμαστε εμείς που θα έρθουμε αντίθετοι με το ρεύμα της νέας τάξης πραγμάτων; Πάντοτε η Ελλάδα δημιουργούσε μοντέλα πολιτισμού, πολιτικής, ιατρικής, οικονομίας, φιλοσοφίας και όλων των επιστημών τα οποία διέθετε απλόχερα στα Έθνη. Μπορεί και τώρα! Μπορούν οι Ακαδημαϊκοί μας και επιστήμονες μας, χωρίς πολιτικούς τίτλους, οι οποίοι εξ’ άλλου είναι κατώτεροι των Ακαδημαϊκών.

Όλοι οι Πρωθυπουργοί της Ελλάδος που βρίσκονται εν ζωή, αλλά και αρκετοί από τους προαπελθόντες, έχουν βάλει το λιθαράκι τους για το πελατειακό κράτος. Για μνημόνια, σκάνδαλα, εδαφικές υποχωρήσεις, νόμους προστασίας Τραπεζών εις βάρος των δανειοληπτών. Έχουν ξεπουλήσει από πολλών ετών την Μακεδονία μας. Τα παιχνίδια κάτω από το τραπέζι για ξεπούλημα συνεχίζονται. Μπορούν όμως να σώσουν τα ονόματά τους στην ιστορία, παραδίδοντας την σκυτάλη στο Ελληνικό πνεύμα, και την πίστη την Αγία.

Ο σοφός μας Πλάτων από τότε μας λέει στο Ε’ βιβλίο της Πολιτείας, τα εξής:

«ἢ οἱ φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν ἐν ταῖς πόλεσιν

ἢ οἱ βασιλῆς τε καὶ δυνάσται φιλοσοφήσωσι γνησίως…

οὐκ ἔστι κακῶν παῦλα ταῖς πόλεσιν.»

δηλαδή «Ή οι φιλόσοφοι πρέπει να γίνουν βασιλιάδες,

ή οι βασιλιάδες να φιλοσοφήσουν αληθινά·

αλλιώς δεν θα πάψουν τα δεινά των πόλεων.»

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ξεκινώντας τον αγώνα του βάδισε λέγοντας, «Για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδος την Ελευθερία.» Υποστήριξε στην συνέχεια την γνώση και δεν τον άφηναν να μιλήσει ελεύθερα, στην ελεύθερη Ελλάδα οι ίδιοι οι Έλληνες. Κι’ όμως, αυτός ο γέρος του Μωριά εκφώνησε έναν από τους ωραιότερους λόγους στην Πνύκα των Αθηνών περί της γνώσεως, ενώ οι χωροφυλάκοι του την είχαν στημένη αλλού.

Δεν ανήκουμε ούτε σε Ανατολή ούτε σε Δύση. Μεταδίδουμε πνεύμα σε Ανατολή και Δύση. Ανήκουμε στην Ελλάδα. Το είπε κάποτε αλλά δεν το φιλοσόφησε, γι’ αυτό και δεν το εφάρμοσε κάποιος μακαρίτης Έλληνας Πρωθυπουργός.

Όταν οι καιροί θα αποδείξουν παγκοσμίως πως το αδοκίμαστο πλάνο της νέας τάξης πραγμάτων απέτυχε, και πως εφαρμόστηκε χωρίς δεύτερο εναλλακτικό πλάνο, τότε όλοι θα αναζητήσουν εναλλακτική λύση επιβίωσης. Τότε θα αποκτήσει αξία πάλι το λυχνάρι, ο ξυλόφουρνος την δική του και το γαιδουράκι το αγώι του. Δεν χρειάζεται λοιπόν να ζήσουμε στα όρια της ανθρώπινης ύπαρξης και αντοχής για να ασχοληθούμε με τον άνθρωπο τις αξίες και την γνώση του.

Ακόμα και συνάνθρωποί μας που αγωνίστηκαν για ελευθερίες και ελευθεριότητες αυτοπροσδιορισμού, θα διαπιστώσουν πως οι ελευθερίες αυτές που δόθηκαν υπό το πρόσχημα της προόδου της κοινωνίας, ήτανε το γράσο για να γλιστρήσουμε πιο γρήγορα και πιο εύκολα στην κατηφόρα και την παρακμή της ανθρωπότητας. Έχει επαναληφθεί και στο παρελθόν. Άλλοτε το ονόμαζαν σόδομα, άλλοτε πύργο της βαβέλ, άλλοτε συγκρητισμό αλλά πάντα γινόταν κάτι και άλλαζε αυτή την κατηφόρα.

Σήμερα όμως το θέμα έχει σοβαρέψει, δεν ζούμε με τις εφευρέσεις της αναγέννησης του Μεσαίωνα. Έχουμε βάλει και άλλους στη ζωή μας. Μιας και δεν βρήκαμε ζωή σε άλλους πλανήτες, φτιάξαμε εμείς ανθρωπόμορφες συσκευές. Τους δώσαμε για γνώση την σοφία και τις επιστήμες της ανθρωπότητος και τούς βάζουμε σιγά-σιγά στο τιμόνι του πλανήτη!

Τότε θα αναζητήσουμε ξανά τις αξίες που σήμερα τις θεωρούμε παρωχημένες αναχρονιστικές και παλαιομοδίτικες. Ναι, εκεί θα επιστρέψουμε, οι νόμοι των επιστημών που καθορίζουν την λειτουργία του ορατού τούτου κόσμου δεν λανθάνουν. Η επιστροφή στις αξίες που καταπατώνται και θα καταπατηθούν, θα είναι το μόνο σωσίβιο επιβίωσης.

Δεν λανθάνουν οι επιστήμες. Στην φυσική λέγεται δύναμη επαναφοράς. Στην βιολογία όταν ανακτάται κάτι λέγεται ομοιόσταση. Και στην πολιτική, στην Φιλοσοφία, και σε συστήματα που επανέρχονται λέγεται παλινόρθωση. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε πως τότε δεν θα υπάρχει δρόμος επιστροφής. Αντιθέτως, θα υπάρχει αλλά θα είναι επώδυνος και θα γίνει με τον άσχημο και βίαιο τρόπο. Η παλινόρθωση αυτή θα αναζητήσει στράτες παλιές, ίσως Αρχαίες. Θα έχει τάσεις απομάκρυνσης από το (σύγχρονο), το (προοδευτικό) το ανθρώπινο σχέδιο δημιουργίας ενός νέου κόσμου που θα έχει αποτύχει. Θα κατευθύνεται πολύ πίσω προς την παράδοση, την αρχή, το ξεκίνημα.