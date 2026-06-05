To… γιοφύρι της οδού Κυδωνίας

Αν ζούσε σήµερα ο λαϊκός ποιητής που έγραψε το «Της Άρτας το Γεφύρι», πιθανότατα θα άφηνε κατά µέρος τον Άραχθο και θα κατηφόριζε στα Χανιά. Όχι για να θαυµάσει κάποιο νέο τεχνικό έργο αλλά για να παρακολουθήσει το διαχρονικό δράµα της οδού Κυδωνίας.

«Όληµερίς το χτίζανε, το βράδυ εγκρεµιζόταν», έγραφε για το γεφύρι. Στην Κυδωνίας, βέβαια, δεν χρειάζεται να περιµένουµε το βράδυ. Αρκεί µια νέα εργολαβία, µια νέα παρέµβαση ή µια ακόµη βελτίωση για να ξαναδούµε το γνώριµο θέαµα: φρέσκο οδόστρωµα επάνω, σκαπτικά µηχανήµατα από κάτω.

Οι κάτοικοι παρακολουθούν το έργο µε τη στωικότητα ανθρώπων που έχουν αποδεχθεί τη µοίρα τους. Κανείς δεν ρωτά πλέον πότε θα τελειώσουν οι εργασίες. Το ερώτηµα είναι άλλο: ποια εργασία θα ακολουθήσει την ολοκλήρωση της προηγούµενης.

Η Κυδωνίας έχει καταφέρει κάτι µοναδικό. Έχει µετατρέψει την έννοια της ολοκλήρωσης σε φιλοσοφικό ζήτηµα. Είναι άραγε ένας δρόµος πραγµατικά έτοιµος αν δεν ξανασκαφτεί τουλάχιστον µία φορά; Και πώς θα ξέρουµε ότι το έργο πέτυχε, αν δεν χρειαστεί σύντοµα µια νέα παρέµβαση;

Ίσως τελικά να αδικούµε τους παλιούς πρωτοµάστορες. Εκείνοι πάλευαν να στεριώσουν ένα γεφύρι. Εµείς καταφέραµε να δηµιουργήσουµε έναν δρόµο που ανανεώνεται διαρκώς, εις τους αιώνες των αιώνων. Λείπει όµως το αµήν!

Και καθώς οι Χανιώτες περνούν από την Κυδωνίας, δεν µπορούν παρά να αναρωτηθούν: µήπως το έργο έχει ήδη τελειώσει και απλώς κανείς δεν θέλει να χαλάσει µια τόσο αγαπηµένη παράδοση; Άλλωστε στο γεφύρι της Άρτας η κατάρα έσπασε κάποτε. Στην Κυδωνίας φαίνεται πως έχει εξασφαλίσει πολυετή παράταση και η µόνη θυσία που προσφέρεται είναι η υποµονή. Ίσως τελικά η οδός Κυδωνίας να µην είναι δρόµος αλλά πολιτιστικό µνηµείο εν εξελίξει και αν συνεχιστεί µε τον ίδιο ρυθµό, προτείνω να µπει αναµνηστική πινακίδα: «Εδώ εκτελούνται έργα από αµνηµονεύτων χρόνων». Θα είναι η πρώτη πινακίδα στην Κυδωνίας που κανείς δεν θα αµφισβητήσει.