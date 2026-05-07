Το Γ.Ε.Λ. Βάµου στη Φλωρεντία

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
» Ενισχύοντας τη δηµιουργικότητα, την ευηµερία και τη συµµετοχή των µαθητών µέσα από ευρωπαϊκή επιµόρφωση

Σηµαντική εµπειρία επαγγελµατικής ανάπτυξης, ανταλλαγής καλών πρακτικών και διεθνούς συνεργασίας αποτέλεσε η συµµετοχή εκπαιδευτικών του Γενικού Λυκείου Βάµου σε επιµορφωτικά σεµινάρια στη Φλωρεντία της Ιταλίας, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράµµατος κινητικότητας.

Η  διευθύντρια του σχολείου, Καφέ Παρασκευή, πτυχιούχος Γαλλικής Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας, παρακολούθησε το σεµινάριο «Creative Strategies for Language Teachers: Make it Easy, Make it Real!», το οποίο επικεντρώθηκε σε σύγχρονες και δηµιουργικές µεθόδους διδασκαλίας των ξένων γλωσσών. Το πρόγραµµα περιλάµβανε βιωµατικές δραστηριότητες και πρακτικές εφαρµογές, δίνοντας έµφαση στη χρήση αυθεντικού υλικού, στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και στην ενεργή συµµετοχή των µαθητών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη χρήση καινοτόµων ψηφιακών εργαλείων και εφαρµογών τεχνητής νοηµοσύνης για τη δηµιουργία διαδραστικών µαθηµάτων, την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και την ενίσχυση της δηµιουργικότητας µέσα στην τάξη. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τεχνικές όπως role-play, δραστηριότητες µε εικόνες, taboo cards και άλλες µέθοδοι που ενθαρρύνουν την προφορική έκφραση και τη συνεργατική µάθηση.

Παράλληλα, η εκπαιδευτικός Αγγελική Σουµαλά, πτυχιούχος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, συµµετείχε στο σεµινάριο «Resilience and Wellbeing: Strengths for Teachers», το οποίο εστίασε στην ψυχική ανθεκτικότητα και ευηµερία των εκπαιδευτικών. Μέσα από βιωµατικές ασκήσεις και συζητήσεις, αναδείχθηκαν τρόποι διαχείρισης του άγχους, ενίσχυσης της συναισθηµατικής ισορροπίας και καλλιέργειας ενός θετικού σχολικού κλίµατος. Το σεµινάριο ανέδειξε τη σηµασία της ενσυναίσθησης, της αυτογνωσίας και της ανάπτυξης δεξιοτήτων που συµβάλλουν στη δηµιουργία ενός υποστηρικτικού και συµπεριληπτικού µαθησιακού περιβάλλοντος, προς όφελος τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των µαθητών.

Κατά τη διάρκεια της επιµόρφωσης, δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στη δηµιουργία ενός σχολείου ανοιχτού, δηµιουργικού και συναισθηµατικά ασφαλούς, όπου οι µαθητές ενθαρρύνονται να εκφράζονται ελεύθερα, να συνεργάζονται και να συµµετέχουν ενεργά στη µαθησιακή διαδικασία. Οι νέες αυτές προσεγγίσεις αναµένεται να ενσωµατωθούν στην καθηµερινή διδακτική πρακτική, συµβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερης σηµασίας υπήρξε επίσης η δυνατότητα παρουσίασης και προβολής του σχολείου σε εκπαιδευτικούς από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μέσα από την ανταλλαγή εµπειριών και καλών πρακτικών, αναδείχθηκε το έργο του σχολείου, ενώ παράλληλα προβλήθηκε η ευρύτερη περιοχή µας, συµβάλλοντας στην εξωστρέφεια της εκπαιδευτικής κοινότητας και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής της ταυτότητας.

Παράλληλα µε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα, πραγµατοποιήθηκαν επισκέψεις στη Σιένα, την Πίζα και σε σηµαντικά µουσεία της Φλωρεντίας, προσφέροντας πολύτιµες πολιτιστικές εµπειρίες και ενισχύοντας τη διαπολιτισµική κατανόηση.

Η συµµετοχή στη δράση αυτή αποτελεί σηµαντικό εφόδιο για τη µελλοντική εκπαιδευτική πορεία του σχολείου, µε στόχο τη µεταφορά των νέων γνώσεων, εργαλείων και καινοτόµων πρακτικών στην καθηµερινή σχολική ζωή, προς όφελος των µαθητών και της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας.

Σηµείωση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις δράσεις του προγράµµατος, µπορείτε να σαρώσετε το σχετικό QR code του Erasmus+.

 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

