Το φυτευτήρι της Μάνας

Η παλιά εποχή έχει φύγει πριν από αρκετά χρόνια, αλλά έχει αφήσει εις τον άνθρωπο που έτυχε να τη ζήσει πολλά τραύµατα που είναι σήµερα διδάγµατα για τη νέα εποχή. Όσοι τη ζήσανε προσπαθούν να την ξεχάσουν, αλλά όπου βρεθούν αλλάζουν τη συζήτηση που κάνανε και πάνε στα γεγονότα της παλιάς.

Από αυτά περισσότερο που δεν ξεχνούν είναι τα αυτοσχέδια ξύλινα µέσα που τα κατασκευάζανε µε τα χέρια τους από ειδικό ξύλο που το κόβανε στη λίγωση του φεγγαριού, αφού πρώτα να είχε ξηραθεί. Αυτά τα µέσα τα χρησιµοποιούσανε κυρίως για τη σπορά, το θέρος, το αλώνισµα των σιτηρών τους και για την καλλιέργεια των κηπευτικών τους κλπ, όπως: το αλέτρι, το βολόσυρο, δραπάνια, σκαλιστήρια, φυτευτήρια κλπ. Ακόµα και για την οικιακή χρήση, όπως: µαχαίρια, κουτάλια, κουτάλες, µικρά τραπέζια, καθίσµατα κλπ. Όλα τα παραπάνω και πολλά άλλα µας τα έχει πει πριν από πολύ καιρό ένας ηλικιωµένος που είχε γεννηθεί την Κατοχή από Μικρασιάτες γονείς και τα έχει ζήσει κοντά τους. Παρότι έχουν περάσει περίπου πέντε µήνες, δεν τον ξαναείδαµε. Όµως πρόσφατα, που πήγε η παρέα µας για καφέ στο παραδοσιακό της Καλλιθέας, ξαφνικά τον είδαµε µπροστά µας και κάναµε πάλι την παρέα µας, αφού δεν είχε συµβεί τίποτα στην υγεία του. Έπειτα από λίγο του υπενθυµίσαµε πάλι για τα αυτοσχέδια µέσα του αγρότη που µας είχε πει στην τελευταία συνάντησή µας και ότι το φυτευτήρι µας είχε ενθουσιάσει περισσότερο γιατί όλοι το είχαµε πιάσει στα χέρια µας πολλές φορές όταν φυτεύαµε τα φυτά µας µαζί µε τους γονείς µας στο περιβόλι και στο σώχωρο. Αµέσως του ζητήσαµε να µας πει ό, τι άλλο ξέρει. Μόλις άκουσε την επιθυµία µας, χαρούµενος και γελαστός, απάντησε ότι την προηγούµενη φορά παρέλειψα να σας πω ότι την εποχή µας υπήρχανε δύο είδη φυτευτηριών: Το ένα ήτανε αυτό το ξύλινο του αγρότη που φύτευε όλα τα φυτά που είχε ανάγκη για τη διατροφή της οικογένειάς του (λάχανο, κουνουπίδι, ντοµάτα, πιπεριά κλπ.) και το άλλο ήτανε το φυτευτήρι της καλής µάνας που φύτευε (έλεγε) µε το στόµα της όλων των καλών πράξεων εις τα παιδιά της να τις µάθουν και να τις εκτελούν και όταν παντρευτούν, ενώ τις κακές να τις περιφρονούν. Αυτές ήτανε: Να πηγαίνουν στην εκκλησία, να µη λένε ψέµατα, να µην κλέβουν, να µάθουν γράµµατα, να είναι εργατικοί, να κάνουν οικονοµία και πολλές άλλες. Έτσι, δεν θα πεινάσουν ποτέ και θα είναι αγαπητοί εις την κοινωνία που ζούνε. Είπε ακόµα ότι αυτό που θα φυτέψει η µάνα στα παιδιά της, καλό ή κακό, αυτό θα φυτρώσει εις το σώµα τους και θα υπερτερούν σε όλα έναντι των άλλων που είχανε την ατυχία να µην τους φυτέψει η µάνα τους το καλό που είχε την υποχρέωση. Και τελειώνοντας πρόσθεσε ότι ο πατέρας απουσίαζε από το σπίτι τις περισσότερες ηµέρες γιατί ήτανε στα πρόβατα, στο αµπέλι και στο αλώνι ακόµα και τη νύκτα για να µην κλέψουνε οι τεµπέληδες τα αγαθά τους. Γι’ αυτό η µάνα ήτανε το φυτευτήρι, για να πάρουν τον καλό δρόµο τα παιδιά της. Μόλις η παρέα του άκουσε αυτά τα καλά λόγια για τη µάνα µείνανε όλοι άφωνοι και του είπανε να έρχεται πιο συχνά για παρέα γιατί ως µεγαλύτερος γνώριζε πολλά από την Κατοχή και είναι χρήσιµα για να τα λέµε στα εγγόνια µας και στους νέους. Τελειώνοντας, πρόσθεσε ότι σήµερα όλα τα αυτοσχέδια µέσα του αγρότη πριν από πολλά χρόνια έχουν ξεχαστεί αφού έκανε την εµφάνισή της η νέα τεχνολογία µε τα πολλά µέσα και εκτελεί όλες τις αγροτικές εργασίες χωρίς πολύ κόπο και χρόνο. Όµως σε ορισµένα µουσεία υπάρχουν πολλά από αυτά και όποιος επιθυµεί να τα επισκέπτεται για να γνωρίσει πώς ζήσανε οι πρόγονοί τους στην Κατοχή. Όµως το φυτευτήρι της µάνας εξακολουθεί και σήµερα να φυτεύει εις τα παιδιά της όλες τις καλές πράξεις αλλά και από τους δύο γονείς και όσα περισσότερα τους λένε τόσο καλύτερα θα είναι για την οικογένειά τους. Η αδιαφορία τους τα βλάπτει και θα έχουν εις το µέλλον τους αθεράπευτες συνέπειες στη ζωή τους. Ό,τι σπείρεις, θα θερίσεις.