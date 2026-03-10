Το φρούριο του Φιρκά όπως ήταν κατά την Βενετοκρατία – Εντυπωσιακό βίντεο

Σε μια εντυπωσιακή ψηφιακή αναπαράσταση του Φρουρίου Φιρκά στα Χανιά, όπως αυτό ήταν κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας, προχώρησε το Εργαστήριο Σχεδιομελέτης, Κατεργασιών και Αυτοματισμών (DMA) του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Όπως αναφέρει η σχετική ενημέρωση από το ΕΛΜΕΠΑ « Η ψηφιακή ανασύσταση βασίστηκε σε αυθεντικούς χαρτογραφικούς χάρτες του 17ου αιώνα και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, Θανάση Μαίλη, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Digital Europe Programme (DIGITAL) με τίτλο “Lip3D – Living forever the Past through a 3Digital world”.

💻 🧠 Μέσα από την τρισδιάστατη αυτή ανακατασκευή αναδεικνύεται η ιστορική μορφή του φρουρίου, επιτρέποντας στο κοινό να γνωρίσει ένα σημαντικό μνημείο της πόλης των Χανίων όπως ήταν πριν από τις μεταγενέστερες μετατροπές του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί συνέχεια προηγούμενων ψηφιακών ανακατασκευών του εργαστηρίου. Έχουν ήδη προηγηθεί η τρισδιάστατη ψηφιακή αποτύπωση του Ναού του Απόλλωνα στους Δελφούς καθώς και της Σφίγγας των Ναξίων, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες.

Δείτε το βίντεο της ψηφιακής ανακατασκευής:

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο:

https://ee.hmu.gr/pos-itan-to-simerino-froyrio-toy-firka…/