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Σάββατο, 20 Ιουνίου, 2026
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Πολιτισμός

Το «Festum π» επιστρέφει στα Χανιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Για πέμπτη χρονιά, το «Festum π», επιστημονικό συνέδριο και φεστιβάλ μαζί, επιστρέφει στα Χανιά από 26 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου και εδραιώνεται ως ένα από τα πιο πρωτότυπα διεπιστημονικά γεγονότα της Ευρώπης, στο σταυροδρόμι των μαθηματικών, της μουσικής, της μουσικολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Για μία εβδομάδα, τα Χανιά θα υποδεχθούν κορυφαίους μαθηματικούς, μουσικούς, μουσικολόγους και ερευνητές της τεχνητής νοημοσύνης από την Ελλάδα, τη Γαλλία και άλλες χώρες. Μαζί θα δημιουργήσουν έναν μοναδικό χώρο όπου το ευρύ κοινό συναντά την επιστήμη, τον πολιτισμό και την καινοτομία. Το πρόγραμμα του 2026 περιλαμβάνει διεθνές μαθηματικό συνέδριο και, παράλληλα, διεθνές μουσικολογικό σεμινάριο, καθώς και συναυλίες, ανοιχτές συζητήσεις και εκδηλώσεις αφιερωμένες στους βαθείς δεσμούς ανάμεσα στη μαθηματική σκέψη, την καλλιτεχνική δημιουργία και τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Κορυφαία στιγμή της φετινής διοργάνωσης, η συνάντηση του βραβευμένου με Μετάλλιο Fields Cédric Villani με τον καθηγητή του MIT Κωνσταντίνο Δασκαλάκη, δύο από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης επιστήμης. Η Θεοδώρα Ψυχογυιού, αντιπρόεδρος της Διεθνούς Μουσικολογικής Εταιρείας και καθηγήτρια στη Σορβόννη, θα διδάξει σε θερινά masterclasses με επιλεγμένους σπουδαστές, ανοιχτά και στους Κρητικούς μουσικούς ως ακροατές. Όλες οι εκδηλώσεις του «Festum π» είναι εντελώς δωρεάν για το ευρύ κοινό. Το φεστιβάλ θα φιλοξενήσει επίσης δύο συναυλίες του θρυλικού ντουέτου πιάνου Katia και Marielle Labèque, που εδώ και δεκαετίες μεσουρανούν στη διεθνή μουσική σκηνή. Η παρουσία τους αποτελεί σπάνιο γεγονός, πραγματικό δώρο των Χανίων προς όλη την Ελλάδα. Το κοινό θα έχει ακόμη την ευκαιρία να παρακολουθήσει συναυλίες του Νέου Κρητικού Κουαρτέτου αφιερωμένες σε έργα του μεγάλου Γάλλου συνθέτη Bruno Mantovani, παρουσία του ίδιου. Μια ξεχωριστή βραδιά θα ενώσει την ποίηση, τα μαθηματικά και τη μουσική, με τον Cédric Villani, τον μεγάλο συνθέτη Bruno Mantovani και ένα από τα νέα ελληνικά ταλέντα της επιστήμης, τον μαθηματικό Γιάννη Μοσχίδη. Το φεστιβάλ θα κλείσει με τον François Pachet, πρωτοπόρο ερευνητή στη σχέση τεχνητής νοημοσύνης και μουσικής, και το Νέο Κρητικό Κουαρτέτο, σε ένα πρωτότυπο πρόγραμμα: νέες ερμηνείες των μαδριγαλιών του Gesualdo σε μεταγραφή για κουαρτέτο εγχόρδων από την τεχνητή νοημοσύνη τελευταίας γενιάς που σχεδίασε ο ίδιος. Κάτι περισσότερο από φεστιβάλ ή συνέδριο, το «Festum π» γιορτάζει τον διάλογο επιστήμης και τέχνης και αναδεικνύει τους δεσμούς μαθηματικών, μουσικής και καινοτομίας στην καρδιά της Μεσογείου και του Αιγαίου.

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